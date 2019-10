Džudisti Junioru sa blysli ziskom jedenástich medailí

Trinásťčlenná výprava bojovala v Malackách.

10. okt 2019 o 16:43 Jozef Mikuš

LUČENEC. Až 11 medailí si doviezla 13-členná výprava džudo klubu Junior Lučenec z medzinárodného turnaja v Malackách, kde sa predstavili v konkurencii vyše 200 džudistov zo Slovenska a Česka.

V super-mini za Junior štartovali traja džudisti. Jarko Štetka (do 25 kg) po štyroch ťažkých zápasoch si vybojoval bronz. Richard Sasvári (do 28 kg) v skupine vyhral a vo vyraďovacej fáze sa mu ušla bronzová medaila.

Čítajte aj

Čítajte aj Slížová ovládla Grand Prix Slovakia Čítajte

Matej Káka (do 28 kg) zo silne obsadenej skupiny nepostúpil. Novohradčanom sa darilo aj v kategórii mini, kde Ema Danišová (do 32 kg) po štyroch vyhratých zápasoch obsadila zlatú priečku.

Na najvyššiu debnu sa postavila Patrícia Pápaiová (do 40 kg) a po jej ľavej ruke stála bronzová Michaela Hanulová (do 40 kg). Najcennejší kov klubu zabezpečila aj suverénna Nina Drugdová (do 28 kg).