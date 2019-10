Vodič z Lučenca, ktorý zavinil smrteľnú nehodu dostal podmienku

V čase nehody prekročil povolenú rýchlosť o 60 km/h a nešiel vo svojom jazdnom pruhu.

11. okt 2019 o 13:00 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici sprísnil vo štvrtok 10. októbra podmienečný trest pre šoféra, ktorý pri Lučenci išiel rýchlosťou 150 kilometrov za hodinu a zavinil smrteľnú nehodu. Štyridsaťjedenročný Peter V. dostal podmienečný trest dva roky so štvorročným odkladom a päťročný zákaz šoférovania.



Nehoda sa stala v máji 2018 na ceste od Zvolena do Lučenca, blízko obce Vidiná. V. so svojím autom jazdil rýchlosťou vyše 150 kilometrov za hodinu na úseku, kde bola povolená deväťdesiatka. V križovatke s vedľajšou cestou navyše nešiel

vo svojom jazdnom pruhu. To sa stalo osudným pre vodiča iného auta s čadčianskym evidenčným číslom, ktorý vychádzal z vedľajšej cesty od Vidinej a chcel pokračovať v smere do Zvolena, zrážku neprežil.

Na Okresnom súde v Lučenci sa V. priznal a svoje konanie oľutoval. Okresný súd mu uložili dva roky podmienečne a na štyri a pol roka mu zakázal viesť motorové vozidlá. Voči verdiktu sa odvolal prokurátor, ktorý vzhľadom na následky požadoval prísnejší trest. Senát Krajského súdu v Banskej Bystrici mu vyhovel a Vrabcovi dvojročný trest ponechal, ale skúšobnú dobu mu predĺžil z troch na štyri roky a zákaz šoférovania zdvihol na päť rokov. Vrabec sa aj na odvolacom konaní ospravedlnil manželke nebohého vodiča.



Podľa rozsudku musí V. zaplatiť Sociálnej poisťovni v Čadci náhradu 15 639 eur. Poškodenú manželku s jej nárokom na náhradu škody odkázal súd na civilný proces.