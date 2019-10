V dedine chcú udržať mladých ľudí, postavia byty

Zákazku vo Veľkej Vsi nad Ipľom získala žilinská firma.

12. okt 2019 o 8:00 SITA

VEĽKÁ VES NAD IPĽOM. Obec Veľká Ves nad Ipľom v okrese Veľký Krtíš chce postaviť 28 nájomných bytov. Verejné obstarávanie na dodávateľa prác vyhrala z dvoch uchádzačov žilinskú spoločnosť F. A. A. C. Consulting, s. r. o. Tá ponúkla zákazku zrealizovať za 1 942 320 eur vrátane dane z pridanej hodnoty, pričom stavbu by mala postaviť do 400 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Projekt bude financovaný z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania, z dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR a z vlastných zdrojov obce Veľká Ves nad Ipľom.



„Nájomné byty sú určené pre mladých ľudí, aby sme ich udržali v obci a prípadne prilákali nových obyvateľov,“ uviedol starosta obce Veľká Ves nad Ipľom Ladislav Kerata. Dvojposchodový dom má obsahovať 28 bytových jednotiek s priemernou podlahovou plochou s balkónmi alebo terasami od 56 do 60 metrov štvorcových, pričom obec požaduje minimálne 10 trojizbových bytov.