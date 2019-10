Pod strechou kostola v Ratkovej žije najväčšia netopieria kolónia v krajine

Spolužitie s netopiermi prináša benefity no aj hrozbu.

12. okt 2019 o 14:52 TASR

RATKOVÁ. Strecha evanjelického kostola v Ratkovej, pod ktorou sídli najväčšia kolónia netopiera obyčajného a netopiera ostrouchého na Slovensku, sa dočkala

počas vlaňajška a tohto roku dvoch etáp obnovy.

Strecha v zlom stave

Prvá etapa bola financovaná z dotácie 23-tisíc eur od ministerstva kultúry cez program Obnovme si svoj dom a z príspevku občianskeho združenia (OZ) Gotická

cesta.

„V prvej etape šlo o drobné úpravy krovu, ale hlavne o krytinu. Spoluúčasť bola riešená cez program Vlastník v núdzi, ktorý robí naše OZ Gotická cesta. Idú tam všetky peniaze z daní, ktoré ľudia venujú nášmu združeniu, plus príspevok Stredoeurópskej nadácie," priblížil člen OZ Peter Koska s tým, že peniaze vlani rozdelili medzi štyri kostoly, pričom do Ratkovej šlo viac ako 1300 eur.

Ako pokračoval ďalší člen združenia Vladimír Ondrejovič, svoje aktivity na Gemeri sa snažia rozšíriť aj do okresu Revúca a pri jednej návšteve Ratkovej zistili, že strecha kostola je v zlom stave.

„Pritom práve ona býva vždy kameňom úrazu, pokiaľ ide o jeho konzerváciu či zastavenie procesu degradácie," uviedol Ondrejovič. Dodal, že kostol v Ratkovej je pre nich unikátom nielen vďaka architektonicko-historickým hodnotám, ale aj svojou polohou.

„Prvýkrát, keď sme došli do Ratkovej, zdalo sa nám to až absurdné, celý výraz obce, pretože človek naozaj vojde nie do dediny, ale do malého mesta," podotkol Ondrejovič, podľa ktorého je dôkazom napríklad cesta vyložená mačacími hlavami. Dodal tiež, že Ratková bola údajne predlohou literárneho Kocúrkova.

Veľké množstvo guána

Spomínaná kolónia netopierov bola podľa Jany Šmídtovej zo Správy Národného parku Muránska planina (NP MP) objavená v roku 1992 a odvtedy je pravidelne monitorovaná.

„Jej početnosť môže v čase odchovu mláďat dosiahnuť až 5000 jedincov, " konkretizovala.

Spolužitie s netopiermi však podľa nej neprináša len benefity spočívajúce v regulovaní množstva nepríjemného hmyzu, ktorým sa netopiere živia.

„Taká veľká kolónia vyprodukuje veľké množstvo trusu guána. Nie je príjemné, keď sa prepadáva cez štrbiny v strope na lavice a podlahu svätostánku. Jeho hromadenie v podkroví by tiež mohlo predstavovať riziko pre statiku kostola," poznamenala Šmídtová.

Z tohto dôvodu preto členovia Spoločnosti pre ochranu netopierov na

Slovensku v spolupráci s dobrovoľníkmi a pracovníkmi Správy NP MP

zabezpečujú jeho pravidelné odstraňovanie.