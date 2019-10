Novú väznicu v Rimavskej Sobote chcú postaviť štyri spoločnosti

Mala by mať kapacitu 832 miest pre výkon trestu odňatia slobody mužov, a to v minimálnom, strednom aj maximálnom stupni stráženia.

13. okt 2019 o 13:03 SITA

BRATISLAVA. Novú väznicu v Rimavskej Sobote chcú postaviť štyri spoločnosti. Vyplýva to z informácií, ktoré agentúre SITA poskytol tlačový odbor Zboru väzenskej a justičnej stráže. V súčasnosti s firmami, ktoré sa prihlásili do výberového konania, vedie ZVJS rokovania, pričom zatiaľ nie je avizované meškanie celého projektu. S výstavbou sa má začať v druhom polroku budúceho roka a s plnou prevádzkou sa počíta až o dva roky neskôr.

„Projekt výstavby väzenského zariadenia Rimavská Sobota - Sabová je v štádiu prebiehajúceho verejného obstarávania koncesie. Po ukončení vyhodnotenia podmienok účasti sa uskutočňujú rokovania v rámci súťažného dialógu so štyrmi záujemcami," informoval zbor. ZVJS tiež avizuje, že zatiaľ pokračuje projekt podľa plánu bez meškania. „V nadväznosti na predpokladaný harmonogram prebiehajúceho súťažného dialógu je dodržanie avizovaných termínov a začiatok výstavby väznice v druhej polovici roka 2020 reálne," dodáva ZVJS.



Nová väznica v Rimavskej Sobote, časť Sabová, by mala mať podľa pôvodného plánu kapacitu 832 miest pre výkon trestu odňatia slobody mužov, a to v minimálnom, strednom aj maximálnom stupni stráženia, vrátane odsúdených na doživotie. V areáli novej väznice bude okrem priestorov pre odsúdených aj bytový komplex pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže. Projekt novej väznice uskutoční rezort spravodlivosti aj s účasťou súkromného a verejného sektora cez PPP projekt.

O potrebe výstavby novej väznice sa na Slovensku diskutuje niekoľko desaťročí. Na projekte začalo pracovať ministerstvo spravodlivosti ešte za pôsobenia exministerky Lucie Žitňanskej.