Lučenec na obhajcu titulu nestačil

BKM v hlavnom meste neuspel.

13. okt 2019 o 6:22 Jozef Mikuš

LUČENEC. Potvrdením papierových predpokladov sa skončilo stretnutie tretieho extraligového kola medzi domácim Interom a Lučencom. Obhajca titulu z hlavného mesta zdolal Novohradčanov výsledkom 81:66.

Bratislavčania vyhrali všetky štyri štvrtiny, no hosťom sa výrazne nevzdialili. V drese BKM bodovo vynikli Basabe s 19 a Caffey so 17 bodmi.

Vo štvrtom kole sa Lučenec vráti pod domáce koše. V sobotu 19. októbra od 18.00 hod. si v Arene zahrá proti Handlovej.

Inter Bratislava – BKM Lučenec 81:66 (24:21, 21:16, 18:15, 18:14)

TH: 18/11 – 15/13, Fauly: 19 – 20, Trojky: 12 - 5, Rozhodovali: Ženiš, Turčin, Obertová

Inter: Funderburk 19, Skinner 18, Baťka 10, Bulatovič 9, Abrhám 4 (Alcegaire 12, Kozlík 6, Ihring 3, Browning 0)

Lučenec: Basabe 19, Caffey 17, Murray-Boyles 11, Musil 7, Eudy 2 (Dunne 4, Jackuliak a Zorvan po 3, Skvašik 0)

Ostatné výsledky: BK Slávia Žilina – Iskra Svit 92:81 (17:15, 37:15, 16:29, 22:22), MBK Baník Handlová – Patrioti Levice 78:90 (16:15, 30:30, 23:19, 9:26), BC Prievidza – MBK Rieker COM-Therm Komárno 101:73 (22:19, 27:21, 25:12, 27:21).

Povedali po zápase:

Peter Jankovič, tréner Lučenca: „V prvom rade chcem pogratulovať domácemu tímu. Ukázal obrovskú kvalitu, ktorú potvrdzuje už minimálne tretiu sezónu v rade. Hrá nátlakovo po celých štyridsať minút, ako v útoku, tak aj v obrane. Takže bolo to veľmi ťažké. Netreba to brať tragicky, je to len tretie kolo. Bude tam aj čiastočná spokojnosť, ale určite nie s výsledkom.“

Jaroslav Musil, hráč Lučenca: „Hrali sme na Interi a tu sa len ťažko vyhráva. Domáci majú za sebou dlhú šnúru výhier. My sme niektoré úseky odohrali veľmi dobre, neustále sme sa držali na dostrel, okolo desiatich bodov. Nikdy nám súper neutiekol o dvadsať, čo sa tu stáva často a vtedy sa to už proti takému kvalitnému tímu ťažko doháňa. Interisti mali veľa útočných doskokov a veľa druhých šancí. Tam by som videl príčinu našej prehry. Mali sme však dobré nasadenie. Možno nie po celých štyridsať minút, možno nám dokopy ušlo nejakých desať, ak to spočítame, ale bojovali sme. Napriek tomu si myslím, že sme neboli až takí koncentrovaní ako v predošlých dvoch zápasoch.“

Aramis Naglič, tréner Interu: „Nebolo ľahké hrať a vyhrať, pretože to bol tretí zápas za štyri dni. Máme zúženú rotáciu pre zranenia pivotov, dosť sme trpeli. V prvom polčase sme trpeli hlavne na obrannom doskoku, ale dobrou obranou a múdrejším útokom v druhom polčase sme nakoniec doviedli zápas do víťazného konca.“

Goran Bulatovič, hráč Interu: „Bolo to vydreté víťazstvo. Ťažký zápas a veľmi náročný týždeň je za nami. Som rád, že sme to zvládli a vyhrali všetky tri stretnutia. Škoda zranenia Miša Čekovského, určite ho budeme veľmi potrebovať. Musíme sa zamknúť do haly a trénovať s tým, čo máme a ísť do ďalších zápasov s rovnakým nasadením ako sme šli teraz.“