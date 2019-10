Štát distribuuje do poľovných revírov chladiarenské boxy

V súvislosti s nebezpečnou nákazou prebiehajú veterinárne opatrenia.

12. okt 2019 o 23:55 SITA

LUČENEC, POLTÁR, V. KRTÍŠ, R. SOBOTA. Slovenská poľovnícka komora (SPK) od 21. augusta tohto roka, kedy poľovníci dostali prvé chladiarenské zariadenia v okrese Trebišov, po ôsmich týždňoch nepretržitej dodávky rozdistribuovala boxy do viac ako 200 poľovných revírov.

Užívatelia revírov, ktorí ohlásili svoj záujem pred verejným obstarávaním začiatkom tohto roka, sa podľa komory už dočkali v okresoch Trebišov, Michalovce, Sobrance, Košice-mesto, Košice-okolie a Rožňava.

„Dňa 10. októbra sme začali s distribúciou pre okres Rimavská Sobota a nasledovať budú okresy Revúca, Gelnica, Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš," informovala SPK v tlačovej správe.

Vzhľadom na nutnosť plnenia prísnych veterinárnych opatrení v infikovanej a nárazníkovej zóne chladiarenské zariadenia pôjdu aj do okresov Snina, Humenné a Vranov nad Topľou a následne do okresov Krupina, či Levice. Chladiarenské zariadenia poľovníkom slúžia na uskladnenie ulovenej zveri a jej častí do príchodu výsledkov vzoriek na africký mor ošípaných (AMO).



Otázka, ako pomôcť poľovníkom, bola podľa SPK nastolená už v roku 2014 v Paríži na základe spolupráce Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE) a Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zveri (CIC). Následne SPK spolu so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou (ŠVPS) SR a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zorganizovala koncom roka 2017 medzinárodnú konferenciu k AMO.

Jedným zo záverov konferencie bola i potreba pomoci pri napĺňaní veterinárnych preventívnych opatrení. Agrorezortu sa v roku 2018 podarilo získať zo štátneho rozpočtu finančné zdroje, z ktorých časť bola použitá na zabezpečenie 595 chladiarenských zariadení pre užívateľov poľovných revírov v nárazníkových zónach.

Závery konferencie podporili aj poľnohospodári zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a Zväz chovateľov ošípaných. Koordináciou ich dodávky je poverená SPK v úzkej spolupráci so ŠVPS SR, ktorá je majiteľom zariadení a poľovníkom ich poskytla do užívania na štyri roky.