Jazzové lístie hralo všetkými farbami

Že sa nejedná o štýl pre hŕstku fanúšikov potvrdila zaplnená sála v lučeneckom mestskom múzeu.

14. okt 2019 o 13:46 Radovan Vojenčák

LUČENEC. Piatkový večer (11. októbra) patril v sále bývalej radnice piatemu ročníku podujatia Jazzové lístie. Hoci sa divákom predviedli iba dve hudobné zoskupenia, nemohli viac ukázať pestrofarebnosť hudby. Aj keď druhé vystúpenie často opúšťalo jazzové vody a nezaprelo svoje korene v rómskej muzike.

Úvodom sa predstavili gitarista Juraj Burian, bassgitarista Juraj Griglak a bubeník Johan Swensson. Ich vystúpenie nielen vďaka švédskemu bubeníkovi žijúcemu v USA pôsobilo svetovým dojmom. V takmer každej skladbe si zobrali inšpiráciu v nejakom inom hudobnom štýle a tak sa publikum dočkalo funky, countri či blues rockových variácií.

Po nich vystúpili len na pomyselné pódium pod vedením Jána Berkyho Mrenicu ďalší muzikanti z ktorých hlavne zaujala pôvodom arménska speváčka a klaviristka Karin Sarkisjan a žijúca legenda z Českej republiky, multi inštrumentalista Jiří Stivín. Aj vďaka nemu získalo vystúpenie združenia Gipsy jazz SK nádych ľahkej komediálnosti.

„Zorganizovanie tohto ročníka sa rodilo veľmi rýchlo, pôvodne sme nerátali s tým, že sa tento rok festival uskutoční. Ale obe kapely mali podané projekty na uskutočnenie turné. My by sme to rozhodne bez toho nezafincovali. Dalo by sa povedať, že pre nás to bolo za málo peňazí, veľa muziky," povedal po skončení podujatia Stanislav Spišiak, organizátor. Dodal, že sa podujatie konalo len vďaka zhode šťastných náhod, keď zaskakoval ako dídžej na jednej súkromnej oslave v Banskej Bystrici a stretol tam jedného z protagonistov večera.

Po koncerte bolo na mnohých tvárach vidieť nadšenie a pozitívne emócie s práve prežitého dvoj koncertu. V. Jazzové lístie bolo zrealizované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.