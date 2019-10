V Balogu nad Ipľom postavia 10 nájomných bytov za takmer 700-tisíc eur

Byty v dvojposchodovom dome budú určené pre miestnych obyvateľov.

14. okt 2019 o 13:53 SITA

BALOG NAD IPĽOM. Obec Balog nad Ipľom (v okrese Veľký Krtíš) chce postaviť 10 nájomných bytov. Verejné obstarávanie na dodávateľa prác sa podľa dokumentov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie už končí, pričom komisia z dvoch uchádzačov vybrala žilinskú spoločnosť F. A. A. C. Consulting, s. r. o. Táto ponúkla zákazku zrealizovať za 693 270 eur vrátane dane z pridanej hodnoty, pričom stavbu by mala postaviť do 400 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Výstavba bude financovaná z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania, z dotácie pridelenej z Ministerstva dopravy a výstavby SR a z vlastných zdrojov obce Balog nad Ipľom.



„Nájomné byty budú určené pre našich obyvateľov,“ uviedol pre agentúru SITA starosta obce Balog nad Ipľom Peter Bálint. Najviac dvojposchodový dom má obsahovať 10 bytových jednotiek s priemernou podlahovou plochou s balkónmi alebo terasami od 56 do 60 metrov štvorcových, pričom obec požaduje minimálne dva trojizbové a štyri dvojizbové byty.