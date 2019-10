Ľudia chcú kaštieľ v Ožďanoch zachrániť, uvažujú o zbierke

Podľa slov štátneho tajomníka rezortu kultúry Konráda Rigóa majiteľ historickej stavby napokon projekt v novembri podá.

14. okt 2019 o 17:15 Marcela Ballová

OŽĎANY. Rozsiahly požiar strechy kaštieľa v Oždanoch spôsobil státisícové škody a radikálne zmenil plány majiteľa. Podľa jeho slov už bola projektová dokumentácia na obnovu strechy hotová. O podporu z rezortu kultúry plánoval požiadať 8. novembra. Podľa slov štátneho tajomníka rezortu kultúry Konráda Rigóa ju napokon aj podá.

„ Aktuálny projekt je bezpredmetný a musíme začať odznova. Momentálnym zámerom bolo odstránenie havarijného stavu a rekonštrukcia krovu, pričom 80 percent pôvodného sa malo zachovať,“ vyjadril sa deň po požiari Tomáš Privitzer, zástupca majiteľa kaštieľa, ktorým je Bystrická dopravná spoločnosť a. s.

Na pondelkovej (14. 10.) tlačovej konferencii priamo v areáli roky chátrajúceho kaštieľa sa Rigó vyjadril, že štát môže záchranu národnej kultúrnej pamiatky, v minulosti obývanej aj Julianou Korponayovou, známou Levočskou bielou pani, podporiť. Zdôraznil však, že iniciatívu musí vyvinúť najmä majiteľ historickej stavby.

„Rozprával som sa s ním a prisľúbil, že investuje do projektu, pričom rezort kultúry má tiež dotačné programy. Vlastník kaštieľa teda projekt podá do 8. novembra a potom už do procesu môže vstúpiť aj štát,“ informovala štátny tajomník s tým, že na národnú pamiatku, aj keď v súkromnom vlastníctve, sa treba stále pozerať tak, že je aj kultúrnym dedičstvom krajiny. Tiež podotkol, že na Slovensku sa