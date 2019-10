Krst s vôňou benzínu

Uvedenie knihy o kedysi rozvinutom motošporte v Novohrade prinesie netradičné pokrstenie výfukovým dymom.

16. okt 2019 o 8:40 Radovan Vojenčák

LUČENEC. Vo štvrtok 17. októbra o 17.00 hod sa v priestoroch Radnice/Mestského múzea Lučenec bude konať podujatie s názvom Vôňa benzínu Ide o predstavenie rovnomennej knihy Júliusa Jarábeka spojené s komentovaným premietaním fotografií a výstavou historických a športových vozidiel. Kniha sa bude krstiť netradične pri výfuku naštartovanej motokáry.

„Bola to zvláštna doba. Lučenec bol vtedy priemyselným centrom, práve preto tu v 70. a 80. rokoch 20. storočia vyrástlo množstvo pretekárov v motoristickom športe. A neboli to žiadne „padavky“. Napriek tomu, že všetci boli amatérski pretekári, dokázali priviezť veľkú kopu vencov za umiestnenia na stupňoch víťazov. Dnes už, žiaľ, upadli do zabudnutia," píšu organizátori na pozvánke k podujatiu.

Podľa ich slov publikácia chce pripomenúť tento šport, poometať prach zo starých fotografií a priblížiť atmosféru toho obdobia. Na krst pozvali aj viacero pretekárov, ktorí sú spomenutí v knihe.

Záujemcovia si budú môcť už od 16.00 hod prezrieť niektoré kúsky majstrovstva súčasných jazdcov priamo na Ulici Dr. Herza.