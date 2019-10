U Garamszeghyho rozhodli body, Čepo to vybavil v prvom kole

Zápasníci Attila Garamszeghy II. a Vlasto Čepo bojovali na Dracula Fight Night v Banskej Bystrici.

16. okt 2019 o 10:19 Jozef Mikuš

LUČENEC/V. KRTÍŠ. Muay thai, MMA či K1. Aj taká bola ponuka na úvodnom podujatí Dracula Fight Night (5. 10.).

V banskobystrickej hale Štiavničky mal na galavečere zastúpenie aj náš región v podobe dvoch zápasníkov – Lučenčana Attilu Garamszeghyho II. a Vlasta Čepa spojeného s Veľkým Krtíšom.

Posun v kariére

Attila Garamszeghy II., člen banskobystrického Dracula Gymu a lučeneckého Fortisu, pred vypredanou halou bojoval v K1 do 75 kg proti skúsenému Martinovi Kňazekovi, ktorý je držiteľom titulu profesionálneho majstra federácie WKN.

„Súper je k tomu už rok bez prehry, takže to bola výzva a ťažký oriešok. V prvom kole mi vyšlo všetko, čo som skúsil, a dal som do výkonu takmer všetko. Súper to ustál, aj keď bolo vidieť, že miestami to bolo na hrane,“ opísal Lučenčan.

V druhom kole sa k slovu dostal súper. Tretie bolo podľa Novohradčana vyrovnané.