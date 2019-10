Nemocnicu chcú zrekonštruovať s pomocou eurofondov

Podľa jej riaditeľky bude zmodernizovaná po vizuálnej a hlavne materiálno-technickej stránke.

18. okt 2019 o 8:28 SITA

REVÚCA. Revúcku nemocnicu plánujú obnoviť z najbližšej výzvy za pomoci eurofondov. V hodnotení všeobecných nemocníc Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy INEKO za rok 2019 sa umiestnila Nemocnica s poliklinikou n.o. (NsP) Revúca na 30. mieste a na poslednom z nemocníc v Banskobystrickom kraji. Riaditeľka NsP Janette Hrbálová uviedla pre agentúru SITA, že je rada, že sa vôbec dostali do hodnotenia, pretože 20 všeobecných nemocníc na Slovensku nesplnilo kritériá zaradenia do hodnotenia.



V skutočnosti teda podľa riaditeľky z 53 všeobecných nemocníc na Slovensku skončili na 30 mieste. „Samozrejme, že som sa s tým neuspokojila a budeme sa snažiť každým rokom zlepšovať a napredovať,“ dodala s tým, že plánujú nemocnicu zmodernizovať pomocou eurofondov, o ktoré sa budú uchádzať v najbližšej výzve. „Nemocnica bude zmodernizovaná po vizuálnej a hlavne materiálno-technickej stránke, teda oddelenia, operačné sály, CT prístroj a iné,“ konkretizovala Hrbálová.

Ako ďalej uviedla riaditeľka, v roku 2015 sa revúcka nemocnica do hodnotenia nedostala. V rokoch 2016 a 2017 sa umiestnila na 27 mieste a v roku 2018 na 33 mieste. Tento rok získala NsP Revúca v hodnotení INEKO štvrté miesto od konca, pričom bolo do neho zaradených 33 nemocníc.