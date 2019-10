Na rozšírenie priemyselnej zóny vyčlenili 324-tisíc eur

Prípravou daného územia vytvorí mesto Hnúšťa podmienky pre vznik minimálne 165 pracovných miest.

18. okt 2019 o 16:49 SITA

Mestský úrad Hnúšťa.(Zdroj: Archív MY)

BANSKÁ BYSTRICA 18. októbra (SITA) – Mesto Hnúšťa v Rimavskosobotskom okrese s podporou Ministerstva hospodárstva SR rozširuje priemyselnú zónu Hnúšťa. Na prípravu územia sú potrebné demolácie starých objektov a terénne úpravy. Ako agentúru SITA informoval konateľ Mestskej investičnej spoločnosti Hnúšťa s.r.o. (MIS) Miroslav Porubiak, v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na príslušné práce, na ktoré vyčlenili 324-tisíc eur s daňou z pridanej hodnoty. Mesto vytvorí ucelenú plochu 50-tisíc metrov štvorcových pre výstavbu priemyselných hál.



Samospráva Hnúšte má s investormi podpísané memorandá o spolupráci a zmluvy o budúcich zmluvách. „Po vzájomnej dohode s nimi bude mesto Hnúšťa informovať o ich konkrétnych zámeroch až po príprave územia a podpise zmlúv o nájme uvedených pozemkov,“ uviedol konateľ s tým, že prípravou daného územia vytvorí mesto podmienky pre vznik minimálne 165 pracovných miest. „Na získaní investora do nášho priemyselného parku sa aktívne podieľala agentúra SARIO, ktorá svojím servisom a činnosťou prispela k rozhodnutiu investora umiestniť svoj projekt na územie Slovenskej republiky – do mesta Hnúšťa,“ dodal Porubiak.



V priemyselnej zóne v Hnúšti v súčasnosti pôsobia spoločnosti Yura Eltec Corporation Slovakia s.r.o., WMT Hnúšťa s.r.o., Versaco s.r.o., Rimavská energetická s.r.o. a Mestská investičná spoločnosť Hnúšťa s.r.o. Mesto má záujem naďalej hľadať možnosti pre vytváranie podmienok pre investorov s cieľom vytvárania pracovných miest. „Musíme vyrovnať a riešiť našu nevýhodu voči ostatným priemyselným zónam, a to, že našu priemyselnú zónu budujeme revitalizáciou predchádzajúcej priemyselnej zóny "hnedého parku", pričom investori uprednostňujú nové priemyselné parky na 'zelených lúkach',“ konštatoval konateľ MIS.