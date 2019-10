Kontroverzné amnestie sa ocitli vo filme

Nielen o novom filme sme sa porozprávali s hercom Marekom Majeským, ktorý sa zúčastní exkluzívnej predpremiéry v Lučenci.

18. okt 2019 o 18:07 Radovan Vojenčák

LUČENEC. V Lučenci sa v piatok 25. októbra o 18.00 hod. v kine Apollo uskutoční exkluzívna predpremiéra slovenského filmu Amnestie. Ide o prvé zo série podujatí venovaných 30 výročiu nežnej revolúcie nazvané Nežná 30. Nielen o filme sme sa porozprávali s hercom Marekom Majeským, ktorý vo filme účinkuje. Súčasne ide na pulty kníhkupectiev rovnomenná kniha od kolektívu autorov. Prináša okrem literárnej adaptácie scenáru k filmu aj pohľad historikov i priamych účastníkov vtedajších udalostí.



Hneď ako prvú otázku položím asi tú najčastejšiu ( a možno až klišé : ), ktorú dostávate. Čo vás priviedlo k herectvu a ktoré hranie vám najviac vyhovuje? Vo filme, seriáli, či v divadle?

Moja odpoveď je jednoduchá - náhoda. Vyrastal som v období socializmu takže sféra umenia bola pre mňa ako mladého študenta najlákavejšie prostredie akej-takej slobody v prejave, myslení a živote. Hercom som však byť nikdy nesníval. Zaujímali ma skôr dejiny, história, filozofia. Zhodou viacerých, aj úsmevných, náhod sa mi herectvo proste “stalo”. V dnešnej dobe by som však hercom na 100% nebol. Čo sa týka žánru, v ktorom ako herec rád účinkujem, neuprednostňujem nijaký. Mám rád syntetickosť hereckého povolania. Takže keď sa mi strieda divadelné skúšobné obdobie s filmovým, iba ma to teší a napĺňa v rámci hereckej profesie.

Patríte už niekoľko rokov k naším najpopulárnejším hercom. Síce vás diváci majú zafixovaného viac ako seriálového a vďaka Hornej Dolnej komediálneho herca, ale objavil ste sa aj v niekoľkých filmoch, čím vás zaujala práve táto ponuka? (Je to tým, že sa tu stretol podobný tím ako pri úspešnom filme Kandidát?)

Máte pravdu, že televízne médium obsiahne cez obývačky prijímateľov oveľa širšie publikum ako film alebo divadlo. Momentálne preto moje pôsobenie v televíznom seriáli Horná Dolná je najviac na očiach. Prízvukujem slovíčko momentálne preto lebo predtým to zase bolo moje účinkovanie v seriáli Búrlivé víno a ešte predtým zase Ordinácia v ružovej záhrade. Sú to iba obdobia, v ktorých ako herec som cez častú seriálovú periodicitu viac stotožnený s konkrétnou postavou. Skončením seriálu upadá do zabudnutia aj typ postavy, ktorú som ako interpret stvárňoval. Pri filme je to diametrálny rozdiel. Je trvácnejší, s ambíciou byť oveľa kvalitnejší ako tv produkt a tým pádom aj zanecháva v hercovi pocit, že po jeho hereckej tvorbe, výkone ostáva trvácnejšia stopa. Film Amnestie ma zaujal predovšetkým vynikajúcim scenárom. V neposlednom rade však aj pozitívnym pocitom a dôverou pri tvorbe s tvorcami, s ktorými so sa stretol už pri nakrúcaní úspešného filmu Kandidát.

Akú rolu máte v tomto filme? Ak sa nemýlim hráte v ňom herca, takže vám asi nerobilo žiadny problém vžiť sa do tejto postavy.

Je to rola populárneho slovenského herca z SND - Richarda Kelemena. To, že postava, ktorú som stvárňoval pochádza z hereckého prostredia mi však v ničom neuľahčilo, aby som precízne a pomaly, spolu s tvorcami scenára a filmu, hľadal jej charakter, mantinely jej správania a najzásadnejšie zlomy jej rozhodnutí.

Kedže sa jeho dej točí okolo nežnej revolúcie a udalostiam po nej. Nedá mi neopýtať sa, ako ste vy prežívali revolučné časy? boli ste vtedy študent gymnázia, zapájali ste sa priamo do vtedajšieho diania?

Áno, práve som bol v maturitnom ročníku na gymnáziu. A aj v súvislosti s dobou, ktorú som vtedy ako mladý človek zažíval na vlastnej koži, som si podal s ďaľšími kolegami z mládežníckeho súboru: Biele divadlo prihlášku na VŠMU. Samozrejme, že som chodil na námestie SNP pravidelne štrngať kľúčmi. Dnes, po 30-tich rokoch, zažívam v niečom pocit déjá vu keď stojím na námestí SNP už so svojou ženou a dvomi deťmi.

Čo si myslíte o nasledujúcich rokoch? Nepremárnili sme tak trochu šancu, ktorá sa nám naskytla a doviedla nás do súčasnosti, ktorá sa javí viacerým ako najhoršie možné ukončenie ideálov slobody a viery v spravodlivosť?

Možno aj v súvislosti s tým, že dnes som otec dvoch detí, chcem veriť a byť optimistom, že šanca, viera, nádej tu stále je, nezomrela. Netreba sa iba podvoliť dezilúzii, pesimizmu a upadnúť do letargie a ľahostajnosti.

Vidíte cestu z tohoto "tunela"? A hlavne dajú sa podľa vás nejako presvedčiť tí čo sa prikláňajú znovu k stranám hlásajúcim potlačenie slobody jednotlivca a v mene rôznych tradičných "úloh" chcú akoby znovu izolovať našu krajinu, alebo ju vohnať do náruče "Veľkého brata”.

Táto Vaša otázka si žiada “košatú” odpoveď. Ja budem však stručný a znovu optimistický. Áno, dá sa nájsť cesta z tohoto “tunela”. Netreba iba rezignovať. A aj keď niekedy má človek pocit, že zápasí s veternými mlynmi a nekonečnou ľudskou hlúposťou treba sa obklopiť a pohybovať v prostredí podobne pozitívne zmýšľajúcich ľudí a priateľov, s ktorými sa lepšie odrážajú pocity bezmocnosti či nebodaj zúfalstva z nespravodlivosti a bezprávia.

Vráťme sa ale k filmu Amnestie, ktorý sa javí podľa dostupných informácií ako jeden z najdôležitejších filmových projektov posledných rokov ak nerátam film Nech je svetlo, ktorý je však hrozivo aktuálny. Nehrozí podľa vás, že sa na tento film môžu niektorí pozerať ako len na nudnú kapitolu z dejepisu, ktorá súčasnému divákovi nemá čo povedať. Čím by ste pochybovačov presvedčili o opaku a ako by ste ich nalákali do kinosál?

Ako som už spomínal je to predovšetkým fantastický scenár, ktorý na pozadí zásadných spoločenských a politických zmien tej doby prináša až trilerový príbeh troch dvojíc navzájom rafinovane popreplietaných. Takže aj keď je film vo vizuálnej forme dokonalo dobovo nakrútený, rytmus rozprávania deja je absolútne súčasný. Diváka drží v napätí a zvedavosti až k záverečnému veľkolepému finále.

Videli ste už konečný zostrih filmu? Ak áno ako na vás zapôsobil, ste spokojný s výsledkom a aj so svojím účinkovaním v ňom?

Zatiaľ som ho nevidel takže sám som už veľmi zvedavý na finálnu podobu, ktorú uvidím až na novinárskej premiére 22. októbra. Čo sa týka hodnotenia môjho účinkovania v akomkoľvek filme, to nechávam na iných. Neviem sám seba reálne zhodnotiť.

V Lučenci sa predstaví v rámci predpremiéry aj početná delegácia k filmu. Už pred šiestimi rokmi ste k nám prišli aj s filmom Kandidát, ktorý stál pri akejsi obrode slovenského filmu, nečakane prilákal ľudí späť do kín aj na slovenský film. Spomínate si ešte na vašu návštevu u nás?

Samozrejme, že si pamätám a veľmi rád spomínam na plné kino a veľmi vrelú a srdečnú atmosféru. Verím, že 25.októbra zažijem na vlastnej koži pocit dejavu :-)

Môžu sa diváci tešiť aj teraz na možnosť stretnutia s hercami po filme, teda aj s vami?

Určite. Nielen pre mňa, ale dovolím si to povedať aj za mojich kolegov, to bude radosť. :-)

Ďakujem za rozhovor.

Vo filme sa predstaví aj rodák z Lučenca,Ján Jackuliak. (zdroj: zdroj: Lukáš Pelč)

Amnestie, ktoré rozpútali peklo

Ako povedal Marek Majeský po filme sa uskutoční autogramiáda s hercami a tvorcami filmu Amnestie. Svoju účasť potvrdili okrem Mareka Majeského i dvaja miestni rodáci účinkujúci v tomto filme, Ján Jackuliak a Lukáš Pelč. S nimi príde tiež herečka Natália Germani a herci Juraj Bača a Gregor Hološka. Za tvorcov sa predstavia producent Maroš Hečko a režisér Jonáš Karásek.

Film Amnestie sa venuje nielen príbehu troch rodín zasiahnutých komunistickou perzekúciou, ale aj vzbure väzňov v Leopoldove, ktorá si vyžiadala vojenský zákrok. Predchádzali jej široké amnestie Václava Havla, ktoré udelil v januári 1990 pár dní po svojom zvolení za československého prezidenta.

„Predlohou k filmu bola kniha Radovana Dunaja Amnestia, ktorá rozpútala peklo. Režisérom snímky je Jonáš Karásek v spolupráci s kameramanom Tomášom Juríčkom a producentom, scenáristom Marošom Hečkom. Táto trojica je vo filmovom prostredí známa okrem mnohých sólových projektov aj vďaka úspešnému filmu Kandidát," informujú tvorcovia filmu.

Snímka vznikla v dielni produkčnej spoločnosti Azyl Production v koprodukcii s RTVS, HomeMedia Production a českou produkčnou spoločnosťou Endorfilm.