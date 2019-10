Lučenec zaznamenal výhru aj proti Handlovej

BKM potvrdil pozíciu favorita.

20. okt 2019 o 6:37 Jozef Mikuš

LUČENEC. Štyri zápasy, tri víťazstvá. Taká je extraligová štatistika basketbalového mužstva z Lučenca po sobotnom (19.10.) domácom stretnutí s Handlovou.

Novohradčania boli v zápase favoritom a svoju papierovú prevahu pretavili do výkonu na palubovke. Domáci dokázali úspešne režírovať väčšinu stretnutia a vyhrali tri zo štyroch štvrtín. Hráčom Handlovej patrilo len záverečné dejstvo, v ktorom však už náskok Lučenca nedokázali zmazať.

BKM v sobotu večer bodovo potiahol 23-bodový Caffey pred Basabem, ktorý nazbieral 19 bodov.

V stredu 23. októbra sa Lučenec vyberie zabojovať pod žilinské koše. V šiestom súťažnom kole potom nastúpi opäť doma. V sobotu 26. októbra od 18.00 hod. si Jankovičova partia v Arene zahrá proti Spišskej Novej Vsi.

BKM Lučenec – MBK Baník Handlová 97:80 (16:13, 27:21, 31:17, 23:29)

TH: 20/17 – 12/8, Fauly: 17 – 20, Trojky: 10 – 14, Rozhodovali: Tomašovič, Šarišský, Perečinský

Lučenec: Caffey 23, Basabe 19, Murray-Boyles 11, Eudy a Musil po 8 (Zorvan 15, Dunne 8, Jackuliak 5, Grenda, Mederi, Skvašik a Suja 0)

Handlová: Mitrovič 22, Mrviš 20, Radukič 10, Petráš 7, Jašš 5 (Baltus a Jankovič po 8, Dolník, Mátych a Stehlík 0)

Ostatné výsledky: BC Prievidza – Inter Bratislava 49:56 predčasne ukončené v 25. minúte, Patrioti Levice – BK Slávia Žilina 85:60 (13:19, 30:9, 18:16, 24:16), Iskra Svit – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 96:74 (23:21, 27:15, 21:14, 25:24).

Povedali po zápase:

Peter Jankovič, tréner Lučenca: "Bol to pre nás ťažký zápas, lebo sme sa asi prvýkrát pred zápasom ocitli v pozícii mierneho favorita. Myslím si, že veľmi disciplinovanou obranou sme 30 minút držali Handlovú na prijateľný rozdiel. Trošku ma mrzí tá posledná štvrtina, že sme opäť poľavili a neudržali sme si koncentráciu do konca, Proti trošku vyspelejšiemu súperovi, alebo proti tímu, ktorý sa chytí skôr, to môže byť problém. Ale Handlová ukázala na konci, že vie hrať basketbal, no mala aj smolu. Som rád, že sme vyhrali. Myslím si, že sme ukázali celkom pekný basketbal. Strelili sme 97 bodov, síce sme dostali 80, ale o tom to je."

Roman Skvašik, hráč Lučenca: "Na Handlovú sme boli pripravení, už od začiatku sa nám podarilo mať zápas v hrsti. Handlová hrala ku koncu veľmi nebezpečne, padli jej ťažké strely, ale pripisujem to aj tomu, že sme boli trocha vo väčšej eufórii a nechali sme sa tým zlákať. Nebyť toho konca, asi by sme vedeli lepšie dohrať zápas, ale myslím si, že môžeme byť úplne spokojní a ďakujeme fanúšikom."

Branko Maksimovič, tréner Handlovej: „Gratulujem Lučencu, bol lepší ako my. Od momentu, čo sa nám stalo v zápase s Levicami, sme akoby v kŕči. Musíme veriť v to, čo robíme. Zhodnotil by som to tak, že máme nejaký psychologický problém. Tento tím má veľkú kvalitu, ale vyzeráme strašne na palubovke. Máme problém aj so zraneniami. Halada nemohol hrať, počas zápasu vypadol aj Petráš."

Marek Jašš, hráč Handlovej: "Najväčšia chyba bola v útočnom doskoku a jednoznačne v obrane. Nemôžeme dostať 97 bodov a pomýšľať na víťazstvo, nie to ešte vonku. Sme sklamaní."