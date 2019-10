V okolí Lučenca často vypadáva elektrina, ľudia rátajú škody

Podľa energetikov môžu za problémy vtáky a neudržiavaná vegetácia.

20. okt 2019 o 14:51 Marcela Ballová

HALIČ. Ľudia z dedín v okolí Lučenca sú bezradní. Počas dňa niekoľkokrát vypadne elektrina, čo im poškodzuje elektrospotrebiče. Značné škody zaznamenali aj tamojší podnikatelia. Starostovia si dopisujú s energetikmi, no ich odpoveď ich neuspokojuje. Minimálne štrnásť obcí sa tak ocitlo v energetickej pasci.

„Táto situácia trvá už dlhšie, pričom toto leto boli výpadky početnejšie. Trvajú len pár sekúnd, no keď sa opakujú aj 5 – 6-krát denne, poškodzujú elektrospotrebiče. Ľudia sa dožadujú, aby sme to riešili, avšak distribučná sústava nie je majetkom obce, neprevádzkujeme ju a nemôžeme do nej zasahovať,“ vyjadril sa Alexander Udvardy, starosta Haliče s tým, že v mene štrnástich obcí, združených v Mikroregióne Novohradské podzámčie informoval energetikov o probléme 20. júna.

„Odpovedali, že ich technické zariadenia sú v poriadku a krátkodobé výpadky, ktoré evidujú, nevznikajú ich vinou,“ ozrejmil Udvardy.

Energetici zároveň v odpovedi odporúčajú spotrebiteľom zabezpečiť si vo vlastnom záujme prepäťové ochrany alebo záložné zdroje, aby si uchránili citlivé zariadenia.

„Ja a ani starostovia dotknutých obcí sme sa týmto vyjadrením nestotožnili. Preto sme sa 18. júla obrátili na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. No ani odpoveď, ktorá mi e-mailom prišla 7. októbra, nás príliš neuspokojila. V podstate potvrdil argumenty energetikov o vegetácii, ktorá môže siahať na vodiče, dokonca vyšší výskyt a migráciu vtákov, ktoré si sadajú na vodiče,“ opísal Udvardy.

Tisícové škody

Odpovede síce prišli, no problémy ostali.

„Výpadky elektriny negatívne vplývajú nielen na elektrospotrebiče, ale komplikujú aj chod obecného úradu. Vypadávajú online služby, zbytočne sa predlžuje čas na vybavenie žiadosť ľudí a podobne. Napriek podnetom kompetentným problém stále nie je vyriešený, výpadky elektriny pokračujú a začínajú spôsobovať materiálne škody,“ potvrdil Marcel Šupica, starosta Ľuboreči.

Klaudii Oláhovej sa pokazili chladnička aj mikrovlnná rúra. Tvrdí, že za to môžu časté výpadky elektriny. (zdroj: Marcela Ballová)

V tejto dedine žije aj Klaudia Oláhová, ktorá kvôli výpadkom prišla o chladničku aj mikrovlnnú rúru.

„Chladnička bola približne trojročná. Vyšla nás cez tristo eur. Mikrovlnka stála zhruba stovku. Mohli nám ešte poslúžiť, no teraz sú pokazené v garáži.“

Aj podnikatelia, ktorí majú záložné zdroje aj prepäťové ochrany, už majú výpadkov elektriny plné zuby.

„Pochopil by som, keby k výpadkom dochádzalo počas búrky, čo je prirodzené. Ale tu elektrina vypadáva počas pekných letných dní. Pred dvoma rokmi sme v jeden deň zaznamenali až 18 výpadkov. Zhorela nám riadiaca jednotka vo výťahu, čo je škoda vyše 1200 eur. Cez poisťovňu sme to neriešili, keďže výťahári to ako