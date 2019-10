V pondelok padali teplotné rekordy

Na viacerých miestach zaznamenali aj letný deň.

22. okt 2019 o 6:49 TASR

BRATISLAVA. Na Slovensku bolo v pondelok slnečné a mimoriadne, na viacerých staniciach až rekordne, teplé počasie. V nižších polohách meteorológovia ojedinele zaznamenali aj letný deň, teda teplotu maximálne 25 a viac stupňov Celzia, a na niekoľkých meteorologických staniciach bol prekonaný rekord

maximálnej dennej teploty vzduchu pre 21. október. Slovenský

hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti.

Prekonaný rekord zaznamenali meteorológovia napríklad v Prievidzi, kde namerali maximum teploty 25,3 stupňa Celzia, pričom doterajší rekord z roku 2012 mal hodnotu 24 stupňov Celzia. Rekordne teplo bolo aj v Telgárte, na Sliači, v Tisinci, na Skalnatom plese, v Trebišove a v Poprade.

"Najvýraznejší prepis historických tabuliek rekordov sa podaril na stanici Chopok, kde sme namerali až 15,5 stupňa Celzia. Ide o najvyššiu októbrovú teplotu vzduchu nameranú na tejto vysokohorskej stanici (2005 metrov nad morom), pričom doteraz tu bolo v októbri najteplejšie 10. októbra v roku 1995, a to 14,8 stupňa Celzia," uviedol SHMÚ.

Významné teplotné maximum zaznamenali aj v Hurbanove, kde namerali 25,7 stupňa Celzia, čo je druhé najvyššie maximum teploty vzduchu namerané počas druhej polovice októbra. Len o jednu desatinu teplejšie tam bolo 17. októbra v roku 2017. "Uvedené hodnoty maximálnej dennej teploty vzduchu sa ešte môžu meniť, a to podľa teploty z maximálneho teplomera z meteorologickej búdky," podotkol

SHMÚ.

Predpoveď na utorok

Počasie u nás ovplyvňuje rozsiahla tlaková výš. Slnečno a ojedinele hmla. Teploty 18 až 23 stupňov C.

Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 12 až 9 a najvyššie denné 20 až 23 stupňov C.

Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 11 až 6 a najvyššie denné 18 až 22 stupňov C.

Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 11 až 7 a najvyššie denné 18 až 22 stupňov C.





Počasie na horách: Vo výške 1000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 7 a najvyššia denná 17 stupňov C. Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 7 a najvyššia denná 16 stupňov C. Vo výške 2000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 5 a najvyššia denná 11 stupňov Celzia.