Policajti zaistili viac ako 10 vriec s marihuanou

Podľa ich slov by sa z nich dalo vyrobiť až 20-tisíc jednorázových dávok drogy.

22. okt 2019 o 14:52 SITA

BRATISLAVA/VEĽKÝ KRTÍŠ. Viac ako 10 vriec so sušenými aj so zelenými rastlinami konope zaistili policajti pri minulotýždňovej protidrogovej akcii v okrese Veľký Krtíš. Zo zadržaného množstva by sa dalo pripraviť vyše 20-tisíc dávok.

Ako informovala banskobystrická krajská polícia, pri akcii zadržali troch mužov, všetkých obvinili z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi spáchaného formou spolupáchateľstva. Vyšetrovateľ podal aj podnet na ich vzatie do väzby.

Súvisiaci článok: