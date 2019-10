Firma Botex v Rimavskej Sobote ohlásila hromadné prepúšťanie, ohrozených je 140 miest

Výpovedná lehota je k 30. novembru tohto roka.

22. okt 2019 o 18:11 TASR

RIMAVSKÁ SOBOTA. Dovedna 140 pracovných miest môže zaniknúť v rimavskosobotskej firme Botex, ktorá na miestnom úrade práce ohlásila hromadné prepúšťanie. TASR to potvrdila riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote Lívia Koóšová.

"Môžem potvrdiť, že je nahlásené hromadné prepúšťanie. Výpovedná lehota je k 30. novembru tohto roka," konkretizovala Koóšová s tým, že pri rozhovoroch so zástupcami spoločnosti hovorili aj o ich snahe o vstup nového strategického investora z Talianska do firmy. "Zatiaľ sa to nepodarilo, ale tieto rokovania ešte prebiehajú. Stále je nádej na záchranu pracovných miest," dodala riaditeľka.

Ako pre TASR uviedol konateľ firmy Ján Kantor, o situácii už informovali príslušné inštitúcie. "S úradom práce je toto všetko prediskutované, či sa prepúšťa alebo nie, zástupcovia úradu aj Sociálnej poisťovne pri tom boli. Úzko sme s nimi spolupracovali," povedal Kantor.

Spoločnosť Botex podľa údajov z Finstatu zaznamenala v roku 2018 tržby na úrovni takmer 1,9 milióna eur. Zisk firmy za vlaňajší rok bol takmer 256-tisíc eur. Podľa Obchodného registra patrí do predmetu jej činnosti výroba obuvi a obuvníckych zvrškov, ako aj maloobchod s obuvou a koženým tovarom.