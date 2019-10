Dávid Zold zvesil rukavice z klinca

Po zápase na východe Slovenska odhodlane odkázal: Budem boxovať.

23. okt 2019 o 14:37 Jozef Mikuš

LUČENEC. V boxerskom ringu súťažne nestál skoro päť rokov. To sa zmenilo v druhý októbrový víkend (12. – 13. 10.), keď bojoval v prvej medzinárodnej lige boxu v Košiciach.

Boxer a tréner Dávid Zold tvrdí, že mu súťaženie chýbalo. Plánuje preto zvesiť rukavice z klinca a zamiešať karty vo svete olympijského boxu.

„Do ringu som sa už chcel dlhšie vrátiť, no vždy som to odkladal, až som ani ja sám neveril, že ešte niekedy nastúpim. Ozaj mi to veľmi chýbalo. Mám rád výzvy a nerád ostávam pri rečiach,“ začal Zold.

Medzi košickými povrazmi sa postavil proti Filipovi Džubarovi vo váhe do 69 kilogramov. Prvé pocity a myšlienky pred zápasom sa nepodobali tým spred piatich rokov.