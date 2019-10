Lindor z Box teamu s ďalším víťazstvom

Zverenci bratov Zoldovcov si na svoju súťažnú stenu spravili ďalšiu čiarku.

23. okt 2019 o 16:43 Jozef Mikuš

LUČENEC. Trojlístok zverencov bratskej dvojice Tomáša a Dávida Zoldovcov v zložení Dominik Lindor, Erik Borovička a Tomáš Belko bojovali koncom septembra v druhej lige boxu v Dunajskej Lužnej.

„Ako prvý sa v ringu predstavil Dominik Lindor proti boxerovi z BC ROM Komárno Diegovi Sarkozimu vo váhe do 72 kilogramov. Zápas trval približne dve minúty. Po tvrdých a presne načasovaných úderoch dostal Dominik súpera do počítania, ten to už nerozdýchal a Domino si pripísal už druhú výhru do registračky,“ zhrnul tréner a boxer Tomáš Zold.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Dávid Zold zvesil rukavice z klinca Čítajte

Medzi povrazy následne vstúpil Tomáš Belko, ktorého v ringu čakal zápas vo váhe do 76 kg proti Miroslavovi Bohušovi. Novohradčan dal podľa trénerov do zápasu od úvodu maximum.

„Tomáš však bojoval aj proti ringovému rozhodcovi, keďže súper robil veľa faulov, za ktoré ho rozhodca nenapomínal. Tomi síce prehral, ale ukázal bojovnosť a srdce. Verím, že jeho čas sa blíži,“ povedal Zold.

Posledným z výpravy bol Erik Borovička. Vo váhe do 70 kilogramov sa popasoval a Filipom Hačkom. Nepresnosti zápasníka Box Teamu súper trestal a kontroloval každý jeho pohyb. Hoci Borovička s postupom času viac útočil, víťazstvo si zaslúžene odniesol súper.