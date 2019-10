Dramatický zápas Žiliny s Lučencom

Mužstvá o osude stretnutia museli rozhodnúť v predĺžení.

24. okt 2019 o 8:11 Jozef Mikuš

LUČENEC. Napínavý zápas medzi domácou Žilinou a Lučencom prinieslo piate kolo najvyššej slovenskej basketbalovej súťaže (23.10.). O víťazovi stretnutia sa rozhodlo až v predĺžení.

Zápas začali lepšie domáci, ktorí prvé dejstvo vyhrali s trojbodovým náskokom. Hosťujúci celok na čele s kormidelníkom Petrom Jankovičom však pridal na obrátkach a priebežné skóre tak bolo po celý zápas tesné.

Záver vyrovnaného duelu rozuzlenie nepriniesol a hráčov za stavu 85:85 čakalo predĺženie. V ňom sa napokon rozhodlo o najtesnejšom víťazstve Žiliny vedenej trénerom Ivanom Kurillom. O tretinu bodového zisku hostí sa postaral Mike Caffey.

V šiestom kole sa Lučenčania vrátia pod domáce koše. V sobotu 26. októbra si od 18.00 hod. v Arene zahrajú proti Spišskej Novej Vsi.

BK Slávia Žilina - BKM Lučenec 91:90 pp (17:14, 22:24, 23:25, 23:22 - 6:5)

TH: 24/17 - 8/6, Fauly: 15 - 21, Trojky: 8 - 12, Rozhodovali: Doušek, Karniš, Uhrin

Žilina: Dickson 18, Rožánek 16, Jeftič 15, Špaleta 8, Wiggins 4 (Merešš 20, Hoferica a Tot po 4, Podhorský 2, Ďuriš 0)

Lučenec: Caffey 30, Eudy 13, Basabe a Murray-Boyles po 12, Musil 8 (Dunne 9, Zorvan 6, Jackuliak 0)

Ostatné výsledky 5. kola: Inter Bratislava – MBK Rieker COM-Therm Komárno 95:77 (26:17, 29:10, 20:33, 20:17), MBK Baník Handlová - BC Prievidza 84:90 (20:19, 22:23, 15:27, 27:21), BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - Patrioti Levice 66:72 (15:20, 17:16, 18:15, 16:21).

Povedali po zápase:

Peter Jankovič, tréner Lučenca: „V prvom rade gratulujem domácim k víťazstvu. Som hrdý na mojich hráčov, ako dokázali bojovať. Urobili sme nejaké chyby, čo nás stálo víťazstvo. Nič sa nedeje, ideme ďalej. V sobotu je ďalší zápas.“

Andrew Eudy, hráč Lučenca: „Myslím si, že priebeh zápasu bol pre nás veľmi dobrý. Premenili sme veľa ťažkých striel. Hra bola po celý zápas vyrovnaná, pričom sme mali šancu na výhru. Boli sme veľmi blízko k víťazstvu. Dúfam, že nabudúce si zápas ustrážime.“

Ivan Kurilla, tréner Žiliny: „Chcel by som podotknúť, že to bolo veľké tímové víťazstvo. Do zápasu kvôli zraneniu nenastúpil Sapp a počas stretnutia sa zranili Wiggins aj Jeftič. Aj napriek tomu sme dokázali zápas vyhrať, za čo som veľmi rád. Túžba po víťazstve a bojovnosť nám priniesla body.“

Oliver Tot, hráč Žiliny: „Bol to veľmi náročný zápas. Skóre sa striedalo medzi nami a súperom. Pre divákov to bol určite veľmi napínavý zápas. Som rád, že sme nespanikárili a dotiahli zápas do víťazného konca.“ (zdroj: basketliga.sk)