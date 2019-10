Najmladší džudisti Junioru sa blysli v Kolárove

Športovci z centra Novohradu sa znovu postavili na debny.

25. okt 2019 o 8:15 Jozef Mikuš

LUČENEC. Pätnásť pretekárov džudo klubu Junior Lučenec sa v približne 300-člennej konkurencii predstavilo na medzinárodnom turnaji v Kolárove (12. 10.).

Tréner Michal Bokor sa rozhodol dať šancu mladším talentom a tie jeho dôveru nesklamali. Klub z centra Novohradu si vybojoval šesť zlatých a tri bronzové medaily.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Bokorovú zranenie nezastavilo, stala sa majsterkou Slovenska Čítajte

„V super mini štartoval Matej Káka, Sophia Szmudová a Jaroslav Štetka. Sophia bola vo váhe do 25 kg suverénna a obsadila zlatú priečku. Matej to mal vo váhe do 27 kg trochu ťažšie, no napriek tomu sa nevzdal a vybojoval si zlato. V hmotnosti do 35 kg si so súpermi poradil aj Jarko a tiež získal zlatú medailu,“ začal tréner Michal Bokor.

Nezaostala ani Patrícia Pápaiová (mini do 40 kg), ktorá vyhrala až päť zápasov a domov si tiež odniesla zlato. Michaela Hanulová (mini do 40 kg) nemala svoj deň a nepostúpila zo skupiny.