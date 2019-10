Na zimnom štadióne postavia tribúnu za viac ako 200-tisíc eur

Na štadióne pribudne 1 068 sedačiek

27. okt 2019 o 14:20 SITA

RIMAVSKÁ SOBOTA. Tribúna s 1 068 sedačkami by mala pribudnúť na zimnom štadióne v Rimavskej Sobote. Vyplýva to zo zverejneného verejného obstarávania vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Predpokladaná hodnota je 218 850,40 eura bez dane z pridanej hodnoty, pričom samospráva zabezpečí financovanie z vlastných zdrojov. Záujemcovia môžu ponuky na realizáciu posielať do 5. novembra do 9:00.



„Predmetom zákazky je zhotovenie oceľovej konštrukcie pre 1 068 sedačiek v zmysle projektovej dokumentácie už do existujúcej haly, teda ide o umiestnenie tribúny oceľovej konštrukcie už do uzavretého objektu,“ uvádza sa v súťažných podkladoch. Na májovom zasadnutí mestského zastupiteľstva informovala vedúca odboru rozvoja mesta na mestskom úrade Eva Muráriková, že projektová dokumentácia bola na tento projekt vyhotovená za 4 800 eur. Ako vtedy informovala, suma za realizáciu tribúny bude vysoká aj vzhľadom k náročnej inštalácii, pri ktorej je potrebné rozobrať celú stenu štadióna, aby sa konštrukcia dala umiestniť na prvé poschodie.