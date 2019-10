Lučenec v zápase so Spišiakmi pripustil drámu

O výhru sa bojovalo do poslednej sekundy.

27. okt 2019 o 4:52 Jozef Mikuš

LUČENEC. Do lučeneckej športovej haly Arena v šiestom extraligovom kole pricestovalo mužstvo zo Spišskej Novej Vsi. Domáci tak čelili tímu z dna tabuľky. Zápasy proti posledným bývajú zradné a to sa v Lučenci potvrdilo.

Už prvé dejstvo načrtlo priebeh stretnutia. Obidve družstvá sa bodovo držali pri sebe. Domácim sa s postupom času podarilo získať si výraznejší náskok, no hostia sa dotiahli na rozdiel niekoľkých bodov. V niektorých momentoch zápasu bola Spišská Nová Ves vo vedení.

O víťazstvo sa tak bojovalo do poslednej sekundy. V napínavom závere mali hostia na dosah prvú výhru v ročníku, ale Lučenčania si napokon výhru najtesnejším rozdielom ustrážili.

BKM Lučenec si najbližšie zahrá až 6. novembra, kedy doma v Arene o 18.00 hod privíta Svit.

BKM Lučenec - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 79:78 (20:18, 20:18, 19:17, 20:25)

TH: 6/6 - 22/18, Fauly: 17 - 13, Trojky: 7 - 4, Rozhodovali: Kúkelčík, Karniš, Uhrin

Lučenec: Musil 19, Caffey 14, Basabe 10, Murray-Boyles 9, Eudy 7 (Zorvan 6, Dunne a Skvašik po 5, Jackuliak 4)

Spišská Nová Ves: Maxwell 23, Alleyn 22, Nottage 16, Sewiol 7, Židzik 3 (Krajňák 4, Thompkins 3, Planinčič 0)

Ostatné výsledky: Inter Bratislava - MBK Baník Handlová 86:90 (22:23, 19:26, 26:15, 19:16), MBK Rieker COM-Therm Komárno - Iskra Svit 89:86 pp (18:16, 23:25, 23:18, 18:23 - 7:4).

Povedali po zápase:

Peter Jankovič, tréner Lučenca: "Chlapcov som upozorňoval, že hoci je Spišská Nová Ves na poslednom mieste, tak v tíme majú kvalitu a ukázali to. Mali smolu, keď prvé štyri zápasy hrali vonku a v prvom domácom nastúpili proti silným Leviciam. Keď si moji chlapci budú myslieť, že po troch domácich víťazstvách, ktoré dosiahli obrovskou snahou a energiou, to pôjde len tak, tak to nie je pravda. Verím, že sa z toho poučia a k svojim povinnostiam budú pristupovať zodpovedne. Lebo ak nie, tak môže nastať zbytočný problém, ktorý nikto nechce."

Jaroslav Musil, hráč Lučenca: "Spišská Nová Ves má kvalitný tím. Myslím si, že sme boli koncentrovaní, ale niektoré časti zápasu nám vypadávali. Tým pádom sa naša koncentrácia znižovala a súper dokázal náskok stiahnuť. My sme zaváhali a to sa nám vypomstilo. Na konci zápasu sme začali znovu hrať tak, ako sme mali a výsledok sme si udržali."

Erich Korfanta, tréner Spišskej Novej Vsi: "Môžeme to nazvať aj tak, že sme podali skvelý výkon a je z toho nešťastná prehra, ale v podstate my sme celý zápas dobiehali, držali sa, nedokázali sme však zlomiť momentum na svoju stranu. Jeden, dva bodíky, alebo dva lepšie zahrané útoky, ale zápas pre divákov bol určite fajn, čo je asi aj podstatné. V obrane sme podali celkom slušný výkon, ale v útoku ešte máme na čom popracovať. Ja verím tomu, že to bude ešte lepšie a budeme dobrí. Ak chlapci budú pracovať na tréningu tak ako doteraz, tak ja som presvedčený, že to príde."

Lukáš Krajňák, hráč Spišskej Novej Vsi: "Držali sme sa dobre, ale na to sa nehrá. Vyhralo šťastnejšie mužstvo, mohli sme byť šťastnejší my, nakoniec to bol Lučenec. Veľmi sme chceli vyhrať, lebo potrebujeme výhru, ale takéto prehry najviac bolia. Treba sa z toho rýchlo dostať, liga je ešte dlhá, máme ďalšie zápasy pred sebou, musíme vyhrať nejaký zápas konečne. Liga je vyrovnaná, okrem Interu sa dá s každým vyhrať, dnes to ešte bude bolieť, možno aj zajtra, ale v pondelok prídeme na tréning, a máme ďalší zápas pred sebou."