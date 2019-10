Obnovia nádvorie budovy YMCA

Podarilo sa to aj vďaka dotácii z ministerstva kultúry.

28. okt 2019 o 12:34 SITA

LUČENEC. Lučenecká mestská spoločnosť SPOOL a.s. začína s obnovou nádvoria historickej budovy YMCA. Ako agentúru SITA informovala vedúca kancelárie primátorky mesta Lučenec Mária Bérešová, na obnovu nádvoria získala spoločnosť dotáciu 20-tisíc eur z ministerstva kultúry, pričom z vlastných zdrojov bude financovať projekt v sume 17 080 eur.



Mestská spoločnosť sa úspešne zapojila do projektu Schémy minimálnej pomoci pre aktivity ochrany, obnovy rozvoja kultúrneho dedičstva, ktorý vyhlásilo Ministerstvo kultúry SR na rok 2019. „Obnova kultúrnej pamiatky YMCA si vyžaduje značné finančné prostriedky, preto je snahou mesta aj v budúcnosti zapájať sa do ďalších výziev Ministerstva kultúry SR,“ uviedla vedúca.



V rámci revitalizácie nádvoria zrekonštruujú exteriérové schodisko, obnovia klampiarske konštrukcie (dažďové žľaby, zvody, vrátane náterov), obnovia fasádu nádvoria, betónového odkvapového chodníka a dodajú repliku drevených dvojkrídlových dverí.

Nádvorie budovy YMCA, kde už prebiehajú rekonštrukčné práce. (zdroj: Radovan Vojenčák)





Historická štvorpodlažná budova YMCA je situovaná na okraji centrálnej časti Lučenca. Objekt projektoval Milan Michal Harminc a postavený bol v rokoch 1923 až 1925. Pôvodne poskytovala budova dve telocvične v suteréne, jedáleň a ubytovanie vo vyšších podlažiach. V súčasnosti tu sídli základná umelecká škola.