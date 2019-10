V Banskobystrickom kraji je málo lekárov, župa ich chce motivovať

Župa hľadá mladých lekárov, zriadi im a kompletne vybaví ambulancie.

28. okt 2019 o 13:38 Marcela Ballová

MODRÝ KAMEŇ. Banskobystrická župa sa borí s nedostatkom všeobecných lekárov pre deti a dorast. Podľa slov vicežupana Ondreja Luntera sa za uplynulé desaťročie zdvojnásobil počet lekárov starších ako 65 rokov.

Ako informoval na minulotýždňovom stretnutí zástupcov samospráv vo Veľkokrtíšskom okrese s predstaviteľmi župy v Modrom Kameni, už nielen v dedinách, ale aj v mestách ambulancie zanikajú a pacienti musia k lekárom dochádzať mnohokrát desiatky kilometrov.

„Najväčší problém sme mali v Detve, kde v priebehu roka zanikli dve detské ambulancie. Pacienti museli cestovať do Zvolena,“ povedal Lunter ml. s tým, že župa nevie ovplyvniť počet študentov, ktorí sa rozhodnú pre medicínu, avšak tých, ktorí ju vyštudujú, vie motivovať a udržať v kraji.

„Samozrejme, že mladému lekárovi sa viac oplatí ísť pracovať do nemocnice, kde majú tiež nedostatok zdravotníckeho personálu. Príde, podpíše zmluvu a začne ordinovať. No ak si chce zriadiť svoju ambulanciu v meste alebo obci, musí prekonať byrokratické prekážky, zobrať si úver, aby si ju vedel zriadiť a spočiatku, kým nedosiahne určitý počet poistencov, ju aj financovať. To mnohých odradí a volia radšej ľahšiu cestu, prípadne vycestujú do zahraničia,“ ozrejmil vicežupan.

Župa preto prišla s projektom, v rámci ktorého zriadi a kompletne vybaví ambulanciu, tiež zariadi potrebnú legislatívu.

„Stačí, keď mladý lekár príde, podpíše zmluvu a môže začať ordinovať. Veľmi dobrým príkladom je lekárka, pôvodom z Detvy, ktorá sa z Austrálie vrátila do svojho rodiska a od septembra tu začala ordinovať v našej ambulancii,“ podotkol Lunter ml. s tým, že každému mladému lekárovi je župa pripravená takto pomôcť. „Potrebujeme len lekárov, ochotných vrátiť sa. Stačí, keď nám na úrad zavolajú, prípadne im tento projekt odporučia rodiny alebo známy.“

Samotný Veľkokrtíšsky okres má 7380 poistencov. Ordinujú tu ôsmi všeobecní lekári pre deti a dorast, pričom štyria majú nad 65 rokov. Na jedného pripadá 923 pacientov.