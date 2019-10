Lučenec požiada o dotáciu, chce vybudovať infraštruktúru pre Rómov

Ak samospráva uspeje, vybudujú sa cesta, chodníky, pribudne osvetlenie.

29. okt 2019 o 12:58 TASR

LUČENEC. Mesto Lučenec plánuje rekonštruovať a dobudovať infraštruktúru a komunikácie na Továrenskej ulici a v miestnej časti Rapovská križovatka, ktoré majú zabezpečiť obyvateľom z marginalizovaných rómskych komunít v obci lepšiu dostupnosť verejných inštitúcií.

S týmto cieľom sa samospráva chce uchádzať o dotáciu z výzvy Ministerstva vnútra SR cez operačný program Ľudské zdroje.

„Sídelne máme marginalizované komunity vo viacerých lokalitách, ale tieto dve spĺňali podmienku výzvy. Ak by sme boli úspešní, urobila by sa cesta, chodníky, osvetlenie - prístup marginalizovaných skupín k obchodu, škole a podobným veciam," priblížila primátorka Alexandra Pivková.

Realizáciou projektu by sa podľa dôvodovej správy zvýšila kvalita života marginalizovaných rómskych komunít a došlo by k ich efektívnejšiemu začleneniu do života mesta, ako aj k eliminácii ich segregácie a vylúčenia.

Mesto môže z výzvy žiadať na tento účel dotáciu vo výške od 250-tisíc eur do 500-tisíc eur. Presná výška požadovaného príspevku bude ešte predmetom vypracovanej projektovej dokumentácie.