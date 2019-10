Auto narazilo do stromu, päť mladých ľudí sa zranilo

Devätnásťročný vodič nezvládol zákrutu.

29. okt 2019 o 8:49 (mb)

MURÁNSKA LEHOTA. Partia mladých ľudí nedorazila do cieľa tak, ako si to predstavovala. Šofér šiel totiž prirýchlo. Auto zastavil až strom.

"Devätnásťročný vodič jazdil v sobotu 26. 10. okolo 21.25 hod. v smere od Muránskej Lehoty. V zákrute neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, prešiel do protismeru a zišiel do priekopy. Vozidlo narazilo do stromu," informujú policajti prostredníctvom sociálnej siete s tým, že v aute sedeli okrem vodiča aj štyri spolujazdkyne vo veku 15 až 18 rokov.

"Vodič a tri dievčatá sa zranili ľahko. Pätnásťročná spolujazdkyňa sediaca vpredu utrpela ťažké zranenia," píše sa v správe.