Veszelka prvýkrát v kariére pokoril sedemnásť metrov

Odchovanec MAC Redox Lučenec vo Wu-chane získal striebro.

29. okt 2019 o 14:24 TASR

WU CHAN. Slovenský trojskokan Tomáš Veszelka získal na VII. armádnych svetových hrách v čínskom Wu-chane striebornú medailu. V sobotu dosiahol výkon 17,09 m, čím prvýkrát v kariére prekonal sedemnásťmetrovú hranicu. Za olympijským limitom zaostal o päť centimetrov.

"Je to čosi fantastické, keď váš zverenec prvýkrát v kariére prekoná sedemnástku, navyše v napínavej súťaži, ktorú zvládol vynikajúco. V posledných troch pokusoch skákal super, všetky mal na úrovni 17 metrov. V šiestom s malým prešľapom doletel odhadom na 17,20 m, čo by stačilo aj na prvenstvo. Toto umiestenie i výkon ho výrazne posunú aj vo svetovom rebríčku," povedal pre web Slovenského atletického zväzu Veszelkou tréner Radoslav Dubovský.

Dvadsaťštyriročný Veszelka si zlepšil osobný rekord o 18 cm. Najlepší skok predviedol v piatej sérii, predtým mal na konte z prvých dvoch pokusov 16,61 a 16,72 m. Tretí, štvrtý a šiesty pokus mal nevydarený. Trojskokanskú súťaž vyhral Číňan Ču Ja-ming rovnakým výkonom ako dosiahol Veszelka, lenže mal lepší druhý najdlhší pokus (16,96 m). Bronz si vybojoval Alžírčan Yasser Triki, ktorý skočil iba o centimeter menej (17,08 m) ako prví dvaja. Ešte aj štvrtý v poradí Rus Dmitrij Sorokin prekonal 17-metrovú hranicu (17,03 m).

"Súťaž bola mimoriadne napínavá, po štvrtej sérii bol Tomi tretí, no potom spadol zrazu na piate. Potom sa však zmobilizoval, zabojoval a vďaka osobáku 17,09 sa dostal na druhú priečku. Zvládol to bravúrne, som na neho hrdý. Deň pred súťažou to s ním nevyzeralo dobre, trápili ho žalúdočné problémy, ale s lekárom Dukly pánom Vachalíkom sme to zvládli. Počas pobytu v Číne mu významne pomáhal fyzioterapeut Denis Freudenfeld, ktorý sa staral o jeho jemne natiahnutý sval ešte z prípravy na Slovensku. Našťastie, toto nijako dramaticky neovplyvnilo tréningy v dejisku pretekov a ani samotnú súťaž," dodal Dubovský.

Vo Wu-chane sa predstavili celkovo štyria slovenskí atléti a získali tri medaily. Okrem Veszelku získala striebro kladivárka Martina Hrašnová, Miroslav Úradník vybojoval bronz v chôdzi na 20 km.