Zamestnanci Kačky môžu žiadať aj o dávku v nezamestnanosti

Sociálna poisťovňa opätovne ich upozorňuje čo majú robiť ak žiadajú o podporu.

30. okt 2019 o 18:43 TASR

BRATISLAVA. Sociálna poisťovňa opätovne upozorňuje zamestnancov siete Potravín Kačka, že majú ku garančnej dávke v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne predložiť žiadosť o dávku garančného poistenia. Ako prílohu je možné pripojiť fotokópiu pracovnej zmluvy, respektíve fotokópiu dokladu o skončení pracovno-právneho vzťahu vtedy, ak bol pracovnoprávny vzťah skončený.

Ďalším potrebným dokladom je potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia, v ktorom je zamestnávateľ povinný potvrdiť neuhradené mzdové nároky zamestnanca. Ak toto tlačivo zamestnanec nemá, vyžiada si ho príslušná pobočka Sociálnej poisťovne buď od zamestnávateľa, respektíve správcu konkurznej podstaty, alebo od predbežného správcu konkurznej podstaty.

"Dotknutým zamestnancom tiež odporúčame, aby v deň, keď podpíšu dohodu o ukončení pracovného pomeru, respektíve najneskôr do 7 dní, požiadali na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v prípade, ak už nemajú dohodnutý a podpísaný iný pracovný pomer. Zároveň si v tento deň treba v Sociálnej poisťovni osobne alebo poštou podať žiadosť o garančnú dávku, aby im mohli byť priznané mzdové nároky, ktoré im nevyplatil zamestnávateľ. Následne, po zaradení do evidencie nezamestnaných je možné podať v Sociálnej poisťovni aj žiadosť o dávku v nezamestnanosti," zdôrazňuje hovorca Peter Višváder.

Nárok na dávku v nezamestnanosti vznikne po splnení zákonných podmienok, a to že žiadateľ musí byť evidovaný na úrade práce a bol poistený v nezamestnanosti najmenej 730 dní v posledných štyroch rokoch.

Poradenstvo zamestnanom, ako majú postupovať, poskytuje ktorákoľvek pobočka Sociálnej poisťovne podľa ich individuálnej situácie. Maximálna výška dávky garančného poistenia, na ktorú má zamestnanec nárok, predstavuje v súčasnosti 3039 eur. Maximálna výška dávky v nezamestnanosti, ktorá sa môže vyplácať najviac 6 mesiacov, predstavuje pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci 1032,50 eura a v 30-dňovom kalendárnom mesiaci je to 999,20 eura.