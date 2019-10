Boxer Tomáš Zold s ďalším opaskom

Úspešný pästiar z centra Novohradu bol súčasťou programu na galavečere 100 rokov boxu na Slovensku. V nitrianskom ringu potvrdil svoje kvality.

31. okt 2019 o 6:53 Jozef Mikuš

LUČENEC . Boxer Tomáš Zold dostal ako dlhoročný reprezentant Slovenska možnosť bojovať na galavečere 100 rokov boxu na Slovensku (18. 10.). V nitrianskej Mestskej športovej hale sa postavil proti Ukrajincovi Gregoriimu Kushnarenkovi.

„Súpera mi tréner Pavol Hlavačka dohodol len týždeň pred turnajom. Váženie prebehlo deň pred podujatím, pričom super navážil o dva kilogramy viac ako ja. Nás to však nijako neodradilo a sústredil som sa na výhru. Do zápasu som sa cítil výborne, no musel som si dávať pozor na oslabenie v pravom lakti a ľavom ramene,“ začal kmeňový člen Box Clubu Stavbár Nitra.

Trénerova taktika bola boxovať na dištanc a vyhnúť sa zraneniam. Úvodné kolo Lučenčana prekvapilo, pretože súper bol pomalý a chýbal mu pohyb. Zold sa tak od začiatku ujal dirigentskej paličky a v nastolenom tempe pokračoval aj v druhom kole.

Čítajte aj

Čítajte aj Lukostrelec z Divína ovládol slovenský šampionát aj pohárovú súťaž Čítajte

„V treťom a poslednom kole som pociťoval únavu, keďže som mal kvôli zraneniam len krátku prípravu. Zápas som si už do záverečného gongu udržal na svojej strane, v pomere 5:0 som nad Ukrajincom vyhral a získal som tak opasok pre Slovensko,“ opísal úspešný pästiar. „Galavečer bol aj pod taktovkou Grand Prix Slovakia. Bolo mi cťou reprezentovať Slovensko na takomto podujatí a byť súčasťou tých, ktorí boli na programe zápasov pre jubilejný stý ročník organizovaného boxu na Slovensku.“

Zolda v radoch divákov špeciálne potešil jeden fanúšik. Doslova na otočku ho z Írska prišiel podporiť jeho otec. Skúseného športovca čaká vrchol tohto roku. Na prelome novembra a decembra sa predstaví na majstrovstvách Slovenska v Nitre.

„Na sociálnych sieťach prisľubujú účasť aj profi boxeri, a tak sa teším, že to bude o čosi pestrejšie a silnejšie. V reprezentácii sa chcem naďalej udržať a reprezentovať Slovensko budúci rok v marci v Londýne na európskej kvalifikácii pre olympijské hry v Tokiu 2020,“ dodal.