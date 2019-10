Klenovčania dali o sebe vedieť

V singli obsadila bronzovú priečku Hnúšťanka Zdenka Slatinská.

31. okt 2019 o 9:56 JÚLIUS GEĽO

KLENOVEC. Nikoleta Bálintová postúpila na áčkovom bedmintonovom turnaji Grand Prix do finále dvojhry. Jeho dejiskom bola Bratislava. Dvadsaťtriročná odchovankyňa klenovského Družstevníka, ktorá háji farby DBK Bratislava, bola nasadenou dvojkou.

V úvodnom kole mala voľný žreb, tri duely vyhrala, no vo finále nestačila na Štroffekovú (BK MI Trenčín). Nikoleta podľahla mladej súperke 1:2, pričom rozhodujúci tretí set prehrala najtesnejšie 21:23.

„Odišla som kondične. Myslím si, že keby to tak nebolo, zvládla by som to v pohode a obsadila by som aj prvé miesto. Keďže však viem, že na tom nie som kondične dobre, bola som s druhým miestom spokojná. Nemala som pred turnajom veľké očakávania. Išla som si iba zahrať, aby som absolvovala pred majstrovstvami Slovenska nejaký turnaj,“ uviedla vysokoškoláčka Nikoleta Bálintová.