Ádám si vybojoval zlato

Kvarteto zástupcov rimavskosobotskej Mladosti sa umiestnilo na pódiových priečkach na októbrových dorasteneckých majstrovstvách Slovenska.

1. nov 2019 o 9:54 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. Džudisti Mladosť Relax Rimavská Sobota si priviezli štyri medaily z majstrovstiev Slovenska v dorasteneckej kategórii. Tie sa konali v Michalovciach.

Na striebornej pozícii sa umiestnila Bolda Zonga Sztankovics, ktorá sa predstavila vo váhe do 63 kg. Tá už začala zbierať skúsenosti v dorasteneckej reprezentácii.

Medailistky Bolda Zonga Sztankovics (vľavo) a Bronislava Škorňová. (zdroj: Július Geľo)

Na bronzovej priečke sa umiestnila Bronislava Škorňová (do 52 kg) a rovnako tretie miesto obsadili Kornel Bodor (do 45 kg) i Alec Vetrák (do 60 kg). Bruno Kóšik (do 55 kg) skončil piaty.