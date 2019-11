Lučenec zdolal Levice, strelecky sa presadil aj nováčik De Jesus

Tréner Berky po zápase: Náš výkon bol veľmi slabý, chýbala tam emócia vtiahnuť našich fanúšikov do zápasu.

1. nov 2019 o 10:33 Jozef Mikuš

LUČENEC. Futsalisti z Lučenca odohrali vo štvrtok (31.10.) stretnutie šiesteho kola Varta Futsal Ligy proti hosťom z Levíc.

Mužstvo pod vedením Mariána Berkyho začalo dobre a do polčasu premenilo štyri gólové príležitosti. Do streleckej listiny sa zapísali kapitán Fehérvári, Ferreira, Čeřovský a Sobral.

Po zmene strán sa Levičania dočkali a využili ponúknuté brejky. Lučenec však v streľbe neprestal a brankára hostí prekonal ešte štyrikrát. Za domácich sa gólovo presadili Čeřovský, Brunovský, Petík a aj nováčik De Jesus.

Zápas sa tak skončil víťazstvom domáceho celku 8:3, ktorý v tejto sezóne ešte neprehral a v tabuľke mu patrí prvé miesto. V siedmom extraligovom kole Mimel nastúpi na palubovke u futsalistov MŠK Žilina (9.11.)

Mimel Lučenec - Futsal team Levice 8:3 (4:0)

Góly: 3. Fehérvári, 7. Ferreira, 15. a 22. Čeřovský, 18. Sobral, 30. Brunovský, 37. De Jesus, 39. Petík - 22. Forgáč, 24. Rakica, 31. Krén, R: Fischer, Bublávek, Grom, 740 divákov, ŽK: 32. Peter Petík, 30. Milan Chudý

DOMÁCI: Oberman, Klema - Fehérvári, Brunovský, Serbin, Petík, Grcić, Da Costa Lira, Sobral, Ferreira, Keszi, Čeřovský, De Jesus, Greško

HOSTIA: Bielik - Pecho, Jakubík, Krén, Gajdács, Rakica, Chudý, Forgáč, Gabaš, Bačík, Macho

Marián Berky, tréner Mimelu Lučenec: "Náš výkon bol veľmi slabý, chýbala tam emócia vtiahnuť našich fanúšikov do zápasu. Myslím si, že sme nevedeli prekvapiť súpera. Hrali sme profesorsky, veľa hráčov hralo individuálne a nebolo tam vidieť krásne akcie, ktoré by nadchli divákov. Súper bránil v bloku veľmi nízko a spoliehal sa na brejkové situácie, ktoré trikrát aj využil. Levice chcem pochváliť za výkon s mladými hráčmi. My sa potrebujeme teraz poučiť z tohto zápasu a namotivovať na ďalší, aby sme v Žiline predviedli úplne iný výkon."

Ostatné výsledky: ŠK Makroteam Žilina - MŠK Žilina (2.11. o 20.00 hod.), Nové Zámky - Prievidza (28.12. o 18.30 hod.).