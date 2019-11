Jeden z najstarších vodovodov sa dočkal opravy

V Polichne mali podľa slov starostu medzi prvými zavedený vodovod.

6. nov 2019 o 7:35 Radovan Vojenčák

POLICHNO. Už 91 rokov slúži v Polichne obecný vodovod. Podľa starostu Pavla Kyseľa je jedným z najstarších v našom regióne. Tento rok sa má dokončiť prvá etapa rekonštrukcie, čo znamená, že sa vymení v obci približne 800 metrov vodovodného potrubia i vodovodných prípojok.

„Doteraz občania väčšinou platili za vodu paušálne, od budúceho roku budú musieť mať všetci vodomerné šachty. Čo je teda aj najspravodlivejšie a viac sa bude šetriť. Na niektorých miestach boli doteraz aj pôvodné liatinové rúry, takže už aj prietok nebol dostatočný. Toto a aj nejaké skryté nedostatky by sa rekonštrukciou mali odstrániť,“ uviedol starosta.

Podľa jeho slov by sa mala ďalšia etapa prác začať v budúcom roku a pravdepodobne sa v ňom by sa mala aj ukončiť. Rekonštrukciu financuje prevádzkovateľ vodovodu Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., patriaca do koncernu Veolia. Obec sa na opravách nepodieľa, ale podľa Kyseľa bude pomáhať občanom pri budovaní vodomerných šácht.

„Pred rokmi sa opravilo asi 300 metrov vodovodu, ale celkovo má dĺžku až 1 800 metrov. Napájaný je z prameňov Timrava 1 a Timrava 2,“ doplnil starosta