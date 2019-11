Sociálna poisťovňa eviduje 120 žiadostí o garančnú dávku pre bývalých zamestnancov Kačky

Z nich sú iba štyri kompletné.

6. nov 2019 o 14:15 SITA

BRATISLAVA. Sociálna poisťovňa eviduje k 5. novembru 120 podaných žiadostí bývalých zamestnancov spoločnosti Kačka, z ktorých sú iba štyri kompletné. V 116 prípadoch totiž chýba zo strany bývalého zamestnávateľa potvrdenie o neuspokojených mzdových nárokoch.

„Sociálna poisťovňa sa snaží urýchliť vyplatenie garančných dávok bývalým zamestnancom spoločnosti Kačka. Rokuje s predstaviteľmi spoločnosti Kačka, ktorí jej prisľúbili, že do konca tohto týždňa uvedené potvrdenie začnú expedovať," informoval hovorca poisťovne Peter Višváder. Bez kompletných žiadostí o garančnú dávku, ktorá obsahuje všetky potrebné náležitosti, podľa neho nemôže poisťovňa o garančnej dávke rozhodnúť.

„Ak do konca novembra 2019 bude mať Sociálna poisťovňa kompletné žiadosti o garančnú dávku, je schopná všetkým cca 1 800 zamestnancom spoločnosti Kačka vyplatiť garančnú dávku najneskôr do Vianoc 2019," tvrdí hovorca Sociálnej poisťovne.



Na posúdenie nároku na dávku garančného poistenia zamestnancov siete Potravín Kačka je príslušná pobočka Sociálnej poisťovne v Lučenci. Táto pobočka podľa Višvádera vynakladá maximálne úsilie na to, aby mali títo zamestnanci dávky vyplatené čo najskôr. "Informovať sa o postupe a podať žiadosť o dávku spolu s požadovanými dokladmi môžu v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne. Pobočky Sociálnej poisťovne sú v tejto veci informované a pripravené bývalým zamestnancom siete potravín Kačka poskytnúť pomoc," dodal hovorca.



Potraviny Kačka, predtým CBA Slovakia, požiadali koncom augusta o konkurz. Sieť predajní CBA Slovakia vznikla na Slovensku v roku 1991 ešte pod značkou M-MARKET. Odvtedy sa rozrástla na vyše 200 predajní na strednom, východnom a západnom Slovensku a v roku 2019 sa premenovala na Potraviny Kačka.