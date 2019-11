V Rimavskej Sobote plánujú vytvoriť ekologický cintorín

Primátor Šimko pochybuje, že sa táto novinka ujme.

6. nov 2019 o 16:39 TASR

RIMAVSKÁ SOBOTA. V Rimavskej Sobote by mal vzniknúť ekologický cintorín bez veľkých náhrobných kameňov, masívnych betónových hrobov či plastových kvetov. Samospráva ho chce vytvoriť odčlenením časti mestského cintorína na Cintorínskej ulici. Na novembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva to prisľúbil primátor Jozef Šimko na základe podnetu poslanca Ivana Hazuchu.

"Niekoľko miest na Slovensku zriadilo čosi, čo nazývajú ekologický cintorín. Je to klasický cintorín, kde pochovávajú pozostalých, ale nedávajú tam náhrobné kamene, obruby, iba jednu dosku. Myslím si, že tejto myšlienke do značnej miery patrí budúcnosť," vysvetlil Hazucha svoju inšpiráciu.

Dodal, že pri všetkej úcte k národným či stredoeurópskym hodnotám ide pri súčasných cintorínoch o obrovské míňanie zdrojov a peňazí. "A to ani nehovorím o tom množstve odpadu, ktorý sa tam tvorí," podotkol poslanec. Zriadenie ekologického cintorína v Rimavskej Sobote by podľa neho bolo teraz o to jednoduchšie, že mesto svoj hlavný cintorín rozšírilo a časť z neho by sa dala vyhradiť na tento účel.

Ako reagoval primátor, ide o dobrý nápad. "Beriem túto myšlienku. Vedúci cintorína dostane pokyn, v novom cintoríne vyhradíme zhruba jeden hektár na túto možnosť," avizoval Šimko, podľa ktorého s takouto možnosťou budú oboznamovať aj občanov.

Zároveň však vyjadril pochybnosti, či sa spomínaná novinka ujme. "Viete si predstaviť, že by ste na svoj hrob nedali ani jeden umelý kvet alebo sviečku? Ja si to v súčasnosti neviem predstaviť," povedal.