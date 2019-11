Lučenec pripravuje rekonštrukciu Sládkovičovej ulice a štvrte M. R. Štefánika

Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 650-tisíc eur.

6. nov 2019 o 12:30 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Rekonštrukciu Ulice Sládkoviča a štvrte M. R. Štefánika pripravuje mesto Lučenec s tým, že pôjde o obnovu vnútroblokovej cesty, parkovísk a chodníka. Vyplýva to zo súťažných podkladov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Celková predpokladaná hodnota tejto zákazky je 647 162 eur bez dane z pridanej hodnoty. Záujemcovia môžu ponuky posielať do 18. novembra do 13:00 hod.



Rekonštrukcia Ul. Sládkoviča pozostáva podľa súťažných podkladov z obnovy miestnej komunikácie, priľahlých chodníkov a odstavných spevnených plôch. Rozdelená bude na dve etapy, počas ktorých vymenia asfaltový povrch a rozšíria a opravia chodníky. Rekonštrukcia vnútroblokovej cesty, parkovísk a chodníka v štvrti M. R. Štefánika by sa mala realizovať v troch etapách. Okrem opravy povrchu vozoviek a chodníkov bude dobudovaných 65 odstavných spevnených plôch.