Svit prerušil domácu neporaziteľnosť Lučenca

O víťazovi stretnutia sa rozhodlo v predĺžení.

7. nov 2019 o 7:46 Jozef Mikuš

LUČENEC. Už po druhýkrát v sezóne museli basketbalisti Lučenca bojovať o body v predĺžení. Po zápase v Žiline sa v riadnom hracom čase nerozhodlo ani v domácom stretnutí so Svitom.

Hostia vedení bývalým trénerom Lučenca Rudolfom Jugom si v zápase ôsmeho kola držali mierny náskok. Domáci boli úspešnejší v záverečnom dejstve a vynútili si predĺženie. V ňom sa rozhodlo o víťazstve Iskry.

"Nemám problém s tým, že prehráme, ale tri štvrtiny z našej strany neboli vôbec dobré. Akurát sme zabojovali v poslednej desaťminútovke. Vytratil sa nám duch tímovosti, začali sme hrať veľmi individuálne a to nám nesvedčí," zhodnotil domáci kormidelník Peter Jankovič.

Svit tak Lučencu prerušil domácu štvorzápasovú sériu neporaziteľnosti. V deviatom extraligovom kole si BKM zahrá v Leviciach (9.11.).

BKM Lučenec - Iskra Svit 82:85 pp (22:23, 15:20, 19:22, 17:8 - 9:12)

TH: 16/8 - 24/16, Fauly: 18 - 18, Trojky: 14 - 7, Rozhodovali: Lukáč, Karniš, Čurilla

Lučenec: Basabe 24, Murray-Boyles 12, Caffey 10, Musil 6, Eudy 3 (Dunne 12, Jackuliak 7, Zorvan 6, Anikienko 2, Skvašik 0)

Svit: Nesbitt 18, Carr 15, Baldovský 13, Monček 4, Bizub 2 (Avramovič 14, Johnson 10, Stuteville 9)

Ostatné výsledky: MBK Rieker COM-Therm Komárno - Patrioti Levice 64:73 (10:22, 22:14, 15:15, 17:22), MBK Baník Handlová - BK Slávia Žilina 83:88 (14:23, 24:21, 23:25, 22:19)

Povedali po zápase:

Peter Jankovič, tréner Lučenca: „Mám pocit, že hostia chceli viac ako my. Ale ja sa s tým nechcem stotožniť. Nemám problém s tým, že prehráme, ale tri štvrtiny z našej strany neboli vôbec dobré. Akurát sme zabojovali v poslednej desaťminútovke. Vytratil sa nám duch tímovosti, začali sme hrať veľmi individuálne a to nám nesvedčí. Ja som to povedal aj hráčom, že pokiaľ sa nevrátime k našej hre a obrane, tak budeme mať s každým súperom problém. Nie sme tím, o ktorom sa bude hovoriť, že sme silní doma a budeme vyhrávať, to nie je pravda. Svit ukázal kvalitu a zaslúžene vyhral. Treba dať hore hlavy, čaká nás ťažké obdobie. Ja verím, že to zvládneme a budeme opäť úspešní.“

Simeon Jackuliak, hráč Lučenca: „Hralo sa mi veľmi dobre vo vynikajúcej atmosfére. Chcem sa poďakovať trénerovi, ktorý mi dal príležitosť viac ako obvykle. Chceli sme vyhrať, žiaľ, nepodarilo sa to. Svit bol na nás veľmi dobre pripravený, mal o nás super informácie. V tomto zápase sme sa nevedeli presadiť v zóne. To, čo sme mali nacvičené, nám nevychádzalo. Súper má kvalitného trénera a veľmi dobrých nových hráčov.“

Rudolf Jugo, tréner Svitu: "Prišli sme k mužstvu, ktoré je veľmi dobre pripravené, navyše malo výhodu domáceho prostredia. Dobre sme skautovali ich hráčov a ich hru. Keby sme v prvom polčase lepšie doskakovali, tak mohlo to vyzerať výsledkovo lepšie. V druhom polčase, pri vedení o 10 bodov, sme mohli rýchlo ukončiť zápas, ale stratili sme kontrolu. Gratulujem Lučencu k férovému a korektnému zápasu."

Stanislav Baldovský, hráč Svitu: "Oba tímy hrali vynikajúci basketbal, hral sa hlavne ofenzívny basketbal. Sme veľmi radi, že sme tu vyhrali, lebo tu sa vyhráva veľmi ťažko a ešte po predĺžení. Klobúk dolu pred mojimi spoluhráčmi, aj pred trénerom, pred všetkými, aj pred hráčmi Lučenca, bojovali do poslednej sekundy."