Fiľakovo chce revitalizovať časť priemyselnej zóny Kovosmaltu za takmer 2 mil. eur

Majú v nej vyrásť dve nové haly, ktoré ponúkne samospráva investorom.

7. nov 2019 o 11:32 SITA

FIĽAKOVO. V bývalej priemyselnej zóne na Šávoľskej ceste v areáli niekdajšieho závodu Kovosmalt vo Fiľakove majú vyrásť dve priemyselné zateplené haly. Vyplýva to zo zámeru, ktorý predložilo mesto Fiľakovo na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Ako pre agentúru SITA uviedol primátor Fiľakova Attila Agócs, v súčasnosti je projekt iba vo fáze, keď prebieha inžinierska činnosť pre územné rozhodnutie a je objednaná realizačná projektová dokumentácia. Revitalizáciu časti areálu v hodnote takmer 2 mil. eur má mesto zadefinovanú v rámci cezhraničného projektu Interreg, ktorý je zameraný na vytváranie oblastných akčných plánov zamestnanosti na slovenskej i maďarskej strane hranice. „Nová hala bude postavená až niekedy v druhej polovici roku 2022,“ konštatoval primátor o jednej z nich a dodal, že z 2 mil. eur tvorí výška európskej a štátnej pomoci 85 percent, pričom zvyšok podlieha spolufinancovaniu zo strany mesta.



Účelom navrhovaného zámeru je revitalizácia bývalej priemyselnej zóny so súvisiacimi obslužnými funkciami. Súčasťou navrhovaných hál je aj dvojpodlažná administratívna budova. Výrobný program má byť zameraný podľa požiadaviek nájomcov jednotlivých samostatných priestorových jednotiek. V minulosti podľa primátora prejavili záujem o takúto halu vo Fiľakove tri firmy. Mesto nadviazalo kontakt s agentúrou SARIO, pričom s regionálnym manažérom agentúry zatiaľ zaradili budúce haly len do predbežnej ponuky.

„Dohodli sme sa, že budú naše haly ponúkať investorom, až keď bude hotová realizačná dokumentácia. Nachádzame sa na území jedného z najmenej rozvinutých okresov na Slovensku, kde je nezamestnanosť stále vyššia ako celoštátny priemer. Veríme preto, že sa nám podarí nájsť investora. Ak by nám to však z akýchkoľvek dôvodov nevyšlo, hala neostane prázdna,“ objasnil Agócs s tým, že pracovné miesta vytvoria v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z projektu v rámci programu Interreg prostredníctvom mestského sociálneho podniku.



Pozemky, na ktorých je lokalizovaná navrhovaná činnosť, sú vo väčšej miere vo vlastníctve mesta. Územie bolo na priemyselné účely využívané už od roku 1906, keď sa tu začala výroba smaltových výrobkov. Do súčasnosti sa už na priemyselné účely využíva len malá časť tohto územia.