Dirbáková vicemajsterkou Slovenska, bronz Hanzlíkovej

Džudo klub Junior na národnom šampionáte dorastencov nechýbal.

7. nov 2019 o 12:09 Jozef Mikuš

LUČENEC. Plná spokojnosti a ťažšia o dve medaily sa z Michaloviec vrátila partia z džudo klubu Junior. Konal sa tam národný šampionát dorastencov v džude. Farby Junioru tam hájili traja dorastenci a traja starší žiaci.

„Chlapci to mali naozaj náročné, ale vôbec nesklamali. Vo váhe do 55 kg štartoval starší žiak Samuel Pentka, ktorý po úvodnej výhre postúpil až do semifinále, kde však zaváhal. Následne nevyhral ani v opravách a obsadil siedmu priečku. Ďalším starším žiakom bol Attila Süli v hmotnosti do 60 kg. Bohužiaľ, Attila v prvom zápase urobil chybu, ktorá ho stála víťazstvo a súper ho do opráv nepotiahol. Čo už, aj taký býva šport,“ skonštatoval tréner Junioru Michal Bokor.

Chlapčenskú časť novohradskej výpravy uzatvorili bratia Adam a Július Biháriovci, ktorí sú v dorasteneckej kategórii prvý rok. Nedobrý úvod mal Július (do 66 kg), ktorý sa po prvej prehre nedostal do opráv a z turnaja vypadol.

Jeho brat Adam (do 73 kg) podal podľa trénera lepší výkon. S bilanciou dve výhry a dve prehry obsadil konečné siedme miesto.