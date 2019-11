Historickú budovu Okresného súdu Lučenec spolu s prístavbou zrekonštruujú

Počas prác sa má súd presťahovať.

8. nov 2019 o 6:59 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Historickú budovu Okresného súdu Lučenec spolu s prístavbou zrekonštruujú. Krajský súd v Banskej Bystrici (KS BB) hľadá dodávateľa stavebných prác v predpokladanej hodnote 2 616 000 eur bez dane z pridanej hodnoty. Vyplýva to zo súťažných podkladov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici Nina Uhrovičová, financovanie obnovy bude zabezpečené zo štátneho rozpočtu na základe súhlasu Ministerstva financií SR. Záujemcovia môžu ponuky posielať do 22. novembra do 10:00.



Predmetom zákazky sú stavebné práce na obnove Okresného súdu v Lučenci, ktoré v druhej etape zahŕňajú obnovu interiérov, dispozičné úpravy, výmenu strešnej krytiny, vzduchotechniky a dobudovanie výťahu. Na prístavbe plánujú obnoviť fasádu a nadstaviť jedno podlažie. Projekt počíta tiež s rekonštrukciou a dobudovaním skladových priestorov a garáže na nádvorí.



Začiatok rekonštrukcie bude závisieť od verejného obstarávania. „Uvažujeme so začiatkom stavebných prác v prvom kvartáli 2020,“ uviedla hovorkyňa s tým, že súd počas rekonštrukcie presťahujú do iných priestorov. „O podmienkach v súčasnosti rokujú,“ dodala Uhrovičová.



Objekt Okresného súdu v Lučenci sa skladá z dvoch častí a vo dvore sa nachádza garáž. Pôvodná historická časť bola vybudovaná v rokoch 1900 až 1923 a prístavba v rokoch 1988 až 1989. V roku 2018 prešla budova Okresného súdu Lučenec prvou etapou obnovy, keď zrekonštruovali fasádu na historickej časti budovy vrátane výmeny okien, pričom tie vymenili aj na prístavbe.