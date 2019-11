Dôchodca, ktorý napadol budúceho advokáta, skončil za mrežami

Dolnostrehovčana odsúdili za tri trestné činy.

7. nov 2019 o 20:25 SITA

DOLNÁ STREHOVÁ. Trest dvadsať mesiacov odňatia slobody nepodmienečne za tri trestné činy uložil v stredu 6. novembra odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici pre 55-ročného dôchodcu Jána J. z obce Dolná Strehová v okrese Veľký Krtíš.

Domáce väzenie nebolo možné

Bývalý príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) napadol v Dolných Strhároch advokátskeho koncipienta slovami i päsťami, čím spáchal v súbehu trestné činy ublíženia na zdraví, výtržníctva a nebezpečného vyhrážania. Za to mu Okresný súd vo Veľkom Krtíši uložil trest domáceho väzenia na dva roky.

Krajský súd to však zmenil na nepodmienečný trest, pretože domáce väzenie, počas ktorého by odsúdenec musel nosiť tzv. elektronický náramok, nebolo možné uložiť z technických dôvodov. Ján J. sa na odvolacom konaní ospravedlnil zo zdravotných dôvodov.

Nadávky a údery päsťou

Bývalý príslušník ZVJS a v súčasnosti invalidný dôchodca napadol 27-ročného advokátskeho koncipienta v obci Dolné Strháre 11. januára minulého roku. V ten deň sa mal uskutočniť súdny výsluch jeho rodičov v ich dome, na ktorom mal koncipient byť prítomný.

Budúci advokát sedel v aute a čakal na začiatok. Ján J. otvoril dvere na aute, napadol ho vulgárnymi nadávkami a päsťou poudieral po tvári. Koncipientovi vyčítal, že do neho „vyskakoval“ na súde v Revúcej a keď bude na neho „vyskakovať aj dnes, tak ho zabije“. Koncipient to oznámil sudkyni a tá výsluch zrušila.

Podľa lekárov koncipient utrpel otras mozgu, vyvrtnutie a natiahnutie krčnej chrbtice, čo si vyžiadalo jeho dvojtýždňovú práceneschopnosť.

Peňažný trest neprichádzal do úvahy

Okresný súd vo Veľkom Krtíši odsúdil Jána J. na trest domáceho väzenia. Nebol možný podmienečný trest, pretože už predtým sa podmienečne upustilo od trestu za iný skutok.

Vzhľadom na to, že Ján J. je invalidný dôchodca, nebolo možné mu uložiť ani trest povinnej práce. Rovnako neprichádzal do úvahy ani peňažný trest, pretože osoba s nízkym príjmom by ho nezaplatila.

Nakoniec Ján J. nedostal ani domáce väzenie, pretože odvolací súd zistil, že z technických dôvodov nie je možné kontrolovať odsúdeného pomocou eletronického náramku.

Na návrh prokurátora potom odvolací súd uložil Jánovi J. nepodmienečný trest 20 mesiacov odňatia slobody v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Navyše ako náhradu škody Ján J. musí zaplatiť Sociálnej poisťovni 75 eur, zdravotnej poisťovni Dôvera 874 eur a napadnutému koncipientovi bolestné viac ako 1 140 eur.

Rozhodnutie krajského súdu je právoplatné.