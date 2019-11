V lučeneckej nemocnici má pribudnúť technika za vyše milión eur

Nemocnica investuje v rámci projektu Rekonštrukcia a modernizácia nového chirurgického pavilónu.

8. nov 2019 o 13:33 SITA

LUČENEC. Zdravotnícku techniku za odhadovanú cenu 1 293 303,33 eura bez DPH obstaráva Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n. o.

Vyplýva to zo súťažných podkladov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Záujemcovia môžu ponuky posielať aj po častiach do 28. novembra do 9:00. Financovanie má nemocnica zabezpečené z fondov Európskej únie.



Nemocnica chce kúpiť nové RTG prístroje, endoskopické prístroje, mobilný operačný stôl a lampy, elektricky polohovateľné lôžko, ultrazvukový prístroj, sterilizátor a ďalšie prístroje určené na doplnenie a modernizáciu vybavenia.

Novú zdravotnícku techniku zabezpečuje nemocnica ako súčasť projektu Rekonštrukcia a modernizácia nového chirurgického pavilónu, na ktorý získala nenávratný príspevok 3 847 260,95 eura.