Lučenec nad Levicami vyhral košom z poslednej sekundy

Víťazstvo BKM v dramatickom závere zabezpečil Andrew Eudy.

10. nov 2019 o 7:25 Jozef Mikuš

LUČENEC. Senzačné víťazstvo si zaknihovali basketbalisti BKM Lučenec. Mužstvo v deviatom extraligovom kole nastúpilo pod levickými košmi v ťažkom zápase.

Hostia mali do tretej štvrtiny miernu prevahu, no potom sa duel ešte viac zdramatizoval. Levičania si chceli dôležité body nechať doma a už sa zdalo, že sa im to pri stave 79:78 podarí. Jankovičovi zverenci však posledný útok využili a Eudy v záverečnej sekunde spasil Lučenec trafeným košom na 79:80.

Zaujímavosť z futbalových trávnikov

Zaujímavosť z futbalových trávnikov Lučenčan je rozhodcom aj v sedemdesiatke. Svoj prvý dres si namaľoval Čítajte

BKM tak vyhral v ťažkom a dramatickom zápase a do tabuľky pridal ďalšie dva body. Bodovo sa blysol Caffey, ktorý premenil šesť trojbodových pokusov. Lučenec sa v desiatom kole prestaví na palubovke Komárna (16.11.).

Patrioti Levice - BKM Lučenec 79:80 (21:22, 15:18, 25:18, 18:22)

TH: 18/11 - 13/10, Fauly: 18 - 19, Trojky: 12 - 12, Rozhodovali: Brziak, Bara, Doušek

Levice: Hot 18, Perovič 17, Juríček 12, Krajčovič 5, Bachan 3 (Žiak 15, Bojanovský 6, Kirves 3, Hill 0)

Lučenec: Caffey 26, Dunne 13, Basabe 12, Musil a Zorvan po 2 (Murray-Boyles 10, Eudy 8, Jackuliak 5, Anikienko 2)

Ostatné výsledky: BK Slávia Žilina - MBK Rieker COM-Therm Komárno 105:93 (29:19, 27:23, 29:21, 20:30), Iskra Svit - BC Prievidza 85:93 (24:25, 19:23, 20:28, 23:17), BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - MBK Baník Handlová 85:87 (17:32, 27:16, 15:15, 26:24).

Povedali po zápase:

Peter Jankovič, tréner Lučenca: „Myslím si, že od prvej do poslednej sekundy to bolo vyrovnané stretnutie. Ja som rád, že sme vyhrali. Potrebovali sme to, konečne sa šťastie otočilo aj na našu stranu. Som toho názoru, že veľmi dobrým vstupom do zápasu sme si žiadali víťazstvo, aj keď je pravda, že sme na konci mali šťastie. To však praje pripraveným. Chcel by som pogratulovať domácemu tímu k výbornému zápasu a tiež mojim chlapcom k zvládnutému stretnutiu. Ja pevne verím, že takýchto zápasov bude čo najviac a všetci si budú užívať basketbal.“

Mike Caffey, hráč Lučenca: „Ťažké stretnutie, náročný súper. Nehralo sa to jednoducho, o to šťastnejší sme, že odchádzame s víťazstvom.“

Michal Madzin, tréner Levíc: „Veľmi ťažko sa hodnotí. Lučenec vyhral šťastnou, nepripravenou strelou v poslednej sekunde s klaksónom. To, že vôbec došlo k takej situácii, ma mrzí.“

Milan Žiak, hráč Levíc: „Veľmi ťažký zápas. Myslím si, že sme vedeli o Lučenci, že sú nebezpeční a majú dobrý tím. To sa aj potvrdilo. Dúfal som na konci, keď sme si spravili päťbodový náskok, že to udržíme. Žiaľ, padli im dve ťažké strely. Potom prišla posledná strela, pre nás smola. Ideme ďalej.“