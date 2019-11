Pri vývoze odpadu ušetrila Rimavská Sobota podľa primátora 2,1 milióna eur

Sumu zhruba 2,1 milióna eur ušetrilo podľa primátora Jozefa Šimka mesto Rimavská Sobota pri vývoze tuhého komunálneho odpadu (TKO).

10. nov 2019 o 21:02 TASR

RIMAVSKÁ SOBOTA. Sumu zhruba 2,1 milióna eur ušetrilo podľa primátora Jozefa Šimka mesto Rimavská Sobota pri vývoze tuhého komunálneho odpadu (TKO). Ako povedal na novembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva, úspora vznikla vďaka tomu, že odpad už nevyváža súkromná spoločnosť, ale samotné mesto prostredníctvom svojich Technických služieb.

"Za tých sedem rokov, čo zbierame odpad, sme vykonávali jeho zber a uskladňovanie lacnejšie o 2,1 milióna eur. My sme tie peniaze nechali vo vreckách občanov Rimavskej Soboty a mohol som si to dovoliť urobiť len preto, lebo sme odpad zbierali sami," uviedol primátor s tým, že v začiatkoch im pomohli dve smetiarske autá, ktoré samospráva kúpila v Nemecku po 10-tisíc eur za kus. "Z nich jedno nám dodnes funguje," podotkol.

Prečítajte si

Prečítajte si V Rimavskej Sobote si revolúciu pripomínajú dobovými fotografiami Čítajte

Dodal, že napriek desiatim až 12 percentám neplatičov stále dokážu z poplatkov občanov vykryť náklady na zber TKO. "Ale už nie dlho. Od januára 2020 ide do platnosti nový zákon. Za uskladnenie tony odpadu platíme zatiaľ sedem eur, od 1. januára to bude 12 eur a od roku 2021 až 18 eur," avizoval Šimko, podľa ktorého to budú musieť riešiť.

Ako pokračoval vedúci ekonomického odboru Mestského úradu Rimavská Sobota Miroslav Bielak, v roku 2011 musela samospráva navyše v oblasti odpadového hospodárstva zaplatiť podlžnosti z predchádzajúceho obdobia. "Na vyrovnanie dlhu za zber TKO sme dodatočne z mestského rozpočtu dali okolo 360-tisíc eur," konkretizoval Bielak s tým, že zhruba 60-tisíc eur z tejto sumy bolo penále.