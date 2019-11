Primátor Šimko odmietol 800-tisíc eur na vybudovanie priemyselného parku

Odôvodnil to špinavou hrou na úkor občanov mesta.

15. nov 2019 o 15:35 TASR

RIMAVSKÁ SOBOTA. Dotáciu 800-tisíc eur na vytvorenie priemyselného parku, ktorá bola mestu Rimavská Sobota odsúhlasená cez akčný plán rozvoja okresu, napokon samospráva nevyužije. Primátor Jozef Šimko totiž príslušnú žiadosť nepodpísal s odôvodnením, že ide o špinavú politicko-ekonomickú hru na škodu občanov mesta, ktorou chcú niektorí poslanci pomôcť svojmu kolegovi Pavlovi Zvarovi.

"Na tom mieste, kde oni chcú priemyselný park, má pozemok s rozlohou 2,2 hektára. Je to zveľaďovanie jeho pozemku, ktorý nám chcel vrátiť. Samozrejme, mesto o to nemá záujem," uviedol Šimko pre TASR. Ako dodal, spomínaných 800-tisíc eur by s radosťou prijal, ale aj v tomto prípade ostávajú v okrese, keďže sú súčasťou pomoci z akčného plánu.

Primátorovi podľa vlastných slov prekáža i to, že pôvodne mal byť priemyselný park vybudovaný v inej, niekoľko sto metrov vzdialenej lokalite. Tú vybrali poslanci ešte v roku 2006 a samospráva na ňu má vypracovanú projektovú dokumentáciu. "Niektorí poslanci vravia, že by tam bol problém s príjazdovou cestou, ktorú vlastní súkromná firma. Nie je to pravda, mesto je tam menšinový podielnik. To znamená, že navzájom sa musíme dohodnúť," podotkol Šimko.

Vyjadril tiež pochybnosti, či by bol dostatočný záujem investorov o takú veľkú rozlohu priemyselného parku, aká je plánovaná v štyroch etapách v lokalite navrhovanej poslancami, teda zhruba 78 hektárov. Zároveň upozornil, že sú tam ochranné pásma cesty I/72, budúcej rýchlostnej komunikácie R2, ale aj neďalekej obce Čerenčany.

Ako reagoval poslanec Zvara, verí, že tí ľudia, ktorí ho poznajú, vedia, že mu nejde o osobný záujem. "Všetko robím v prospech mesta, lebo som patriot. Vždy, keď som bol v zahraničí, som sa chcel vrátiť do Rimavskej Soboty. To som aj dokázal, založil som tu firmu bez jedinej pomoci a zamestnal desiatky ľudí," zdôraznil Zvara.

Na ďalšie Šimkove tvrdenia reagoval mestský poslanec Roman Vaľo. Upozornil, že pôvodná lokalita priemyselného parku bola vybraná pre konkrétneho investora, ktorým bola nemecká spoločnosť Dräxlmaier. "Mala presne dané požiadavky, čo sa týka plošného záberu. Takže vtedajší poslanci z informácií, ktoré vtedy mali, rozhodli a vyhodnotili to ako správnu investíciu," konštatoval Vaľo.

Povedal tiež, že dohoda o užívaní cesty k parku by mala byť oficiálne uzavretá a spísaná, nielen ústna. Spochybnil i primátorove slová o ochranných pásmach. "Existuje už rozhodnutie prokuratúry, že ochranné pásma v intraviláne podľa nášho územného plánu je potrebné zrušiť a jasne to hovorí aj zákon," vysvetlil Vaľo.

Ako dodal pre TASR, informáciu o nevyužití dotácie hodnotí veľmi negatívne. "Zdá sa mi nelogické a nesprávne odmietnuť akékoľvek ponúknuté peniaze, ktoré nám zabezpečia rozvoj. My akoby sme od seba odháňali všetky možnosti, ktorými by sme dokázali naštartovať rozvoj Rimavskej Soboty," zdôraznil Vaľo. Priemyselný park podľa neho nie je všeliekom, ale základným predpokladom na rozvoj mesta a klub sa o jeho vytvorenie bude ďalej snažiť.

Podľa stanoviska, ktoré TASR poskytlo oddelenie komunikácie Ministerstva hospodárstva SR, boli Okresnému úradu (OÚ) Rimavská Sobota doručené dve žiadosti o spomínaný regionálny príspevok, pričom v novej bola upravená parcela, na ktorej mal byť projekt realizovaný.

"Avšak táto nová žiadosť nebola podpísaná. Vzhľadom na to, že žiadateľ na našu výzvu o potvrdenie parciel uvedených na novej žiadosti odpovedal svojím listom nesúhlasne, k podpisu zmluvy o poskytnutie regionálneho príspevku nedošlo," uvádza ministerstvo.

Doplnilo však, že Rimavská Sobota sa bude môcť zapojiť do výzvy, ktorú vyhlási OÚ v rámci aktualizácie ročných priorít na rok 2020, za predpokladu dostatočného objemu disponibilných prostriedkov.

Rimavská Sobota má v súčasnosti jeden fungujúci priemyselný park. Situovaný je na Dobšinského ulici v areáli bývalých kasární. Je však umiestnený hneď vedľa obytnej zóny, preto doň nie je možné umiestniť investorov s hlučnou či prašnou výrobou.