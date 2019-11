Lučenec si z Komárna priviezol prehru

Skvašik: Koncovku zápasu sme nezvládli, no myslím si, že aj napriek tomu sme boli lepším tímom na ihrisku.

16. nov 2019 o 11:37 Jozef Mikuš

LUČENEC. Basketbalové mužstvo Lučenca sa v piatok (15.11.) predstavilo v predohrávke 10. kola na komárňanskej palubovke. Zverenci Petra Jankoviča odohrali s domácimi vyrovnanú partiu, no na výhru to nestačilo.

Prvé dejstvo ovládli hostia, ktorí si držali vedenie cez polčasovú prestávku a aj v tretej štvrtine. Mančaft Komárna sa ale v závere rozbehol, dotiahol sa na hostí a v poslednej desaťminútovke rozhodol o svojom víťazstve.

Ostatné zápasy desiateho kola sa odohrajú v sobotu (16.11.) večer. BKM Lučenec si najbližšie zahrá v stredu (20.11.) v Prievidzi, v dvanástom kole nastúpia Novohradčania na domácej pôde proti Interu (23.11. o 18.00 hod.).

MBK Rieker COM-Therm Komárno - BKM Lučenec 81:77 (14:21, 17:14, 22:23, 28:19)

TH: 27/21 - 17/10, Fauly: 20 - 26, Trojky: 8 - 7, Rozhodovali: Margala, Lamoš, Kurpaš

Komárno: Miloševič 22, Djordjevič 18, Stamenkovič 13, Bowman jr. a Pipíška po 6 (Williams 16, Halmeš a Stojanov 0)

Lučenec: Caffey 21, Basabe 17, Dunne 13, Zorvan 9, Murray-Boyles 0 (Eudy 9, Anikienko a Jackuliak po 3, Skvašik 2)

Povedali po zápase:

Peter Jankovič, tréner Lučenca: „V prvom rade gratulujem domácemu tímu k víťazstvu. Myslím si, že ukázali viac srdca a chceli to víťazstvo viac ako my. Celý zápas bol vyrovnaný od začiatku do konca, domáci mali na konci trošku navrch a už to bolo ťažké dohnať. Proti takému skúsenému tímu nemôžeme hrať takýto profesorský basketbal. Ťažko sa bude vyhrávať, keď si budeme myslieť, že nám súperi víťazstvo podarujú.“

Roman Skvašik, hráč Lučenca: „Mali sme na prípravu päť dní, tréningový proces prebiehal bez trénera, keďže tréner je koučom aj pri ženskej reprezentácii. Snažili sme sa odvádzať dobrú prácu na tréningu aj bez neho, pripraviť sa na zápas, avšak jeho absencia na tréningoch sa prejavila aj na ihrisku. Celý zápas sme sa držali, vypracovali sme si aj niekoľkobodový náskok, potom nás súper dotiahol. Zápas sme si prehrali vlastnou hlavou a stratou koncentrácie, ku koncu sme urobili zopár chýb. Koncovku zápasu sme nezvládli, no myslím si, že aj napriek tomu sme boli lepším tímom na ihrisku.“

Aleksandar Vržina, tréner Komárna: „Mentálne náročný zápas. Ako viete, chýba nám viacero hráčov, už to však bolo lepšie, hrali sme deviati a potrebovali sme vyhrať tento zápas. Nehrali sme najlepšie, ale bojovali sme, nevzdali sme sa a preto sme tento zápas dotiahli do víťazného konca. Hrali sme proti kvalitnému súperovi, majú za sebou niekoľko dobrých zápasov. Vedeli sme, že to bude proti nim náročné. V závere nám pomohla podpora publika a aj preto sme zvíťazili. Dúfame, že v budúcnosti budeme ešte lepší, vrátia sa nám zranení hráči, budeme sa môcť lepšie pripravovať a zlepší sa aj náš herný prejav. Každopádne, je to dôležité víťazstvo pre nás.“

Vladimir Djordjevič, hráč Komárna: „Bol to pre nás náročný zápas, hrali sme s úzkou rotáciou, nakoľko stále máme zranených hráčov. Myslím si, že je to veľmi dôležité víťazstvo pre nás, pretože sme prvú štvrtinu súťaže skončili na ôsmom mieste a dúfam, že sa to v budúcnosti zlepší.“